Albion Online ist ein Free-to-Play MMORPG vom deutschen Entwickler Sandbox Interactive, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Seit einiger Zeit war es bereits in Deutschland für Mobile-Geräte spielbar, jetzt fand der offizielle Release für Android und iOS statt.

Was ist das für ein MMORPG? In Albion Online spielen das PvP und der Sandbox-Gedanke eine wichtige Rolle. Ihr erstellt euch einen Charakter, der nicht an eine feste Klasse oder Spielweise gebunden ist und mit dem ihr dann die Spielwelt aus der ISO-Perspektive erkundet. Diese Welt teilt sich in verschiedene instanziierte Gebiete und Städte.

Während in den ersten Leveln das Herantasten ans Kampfsystem und das Crafting eine wichtige Rolle spielen, kommt im Endgame der PvP-Aspekt dazu. Denn in den höchsten Gebieten gibt es offenes PvP und sogar die Möglichkeit, eure Ausrüstung im Falle eines Todes zu verlieren.

Trotz des PvPs erfreut sich Albion Online großer Beliebtheit:

Auf Steam bekam es in den letzten 30 Tagen 1.534 Reviews, die zu 81 % positiv ausfallen

In den letzten 30 Tagen waren auf Steam durchschnittlich 8.119 Spieler online, im Peak sogar 11.790 gleichzeitig (via Steamcharts)

Insgesamt hatte Albion Online laut den Entwicklern im September 2020 etwa 125.000 tägliche Spieler

Das MMORPG profitierte stark von einem Wechsel auf Free-to-Play, der 2019 für einen Boom bei Albion Online sorgte.

Albion Online kann auch auf Smartphones gespielt werden

Was ist neu? Seit dem Release von Albion Online arbeiten die Entwickler an einer Mobile-Version des MMORPGs. Diese ist nun am 9. Juni offiziell für Android und iOS online gegangen.

Zuvor gab es bereits einige Test-Versionen und Spieler aus Deutschland konnten seit April eine Mobile-Version spielen, die in den ersten Rezensionen gut ankam.

Wie unterscheiden sich PC- und Mobile-Version? Grundsätzlich sind die beiden Versionen identisch. Es gibt auch Crossplay und Crossprogression, sodass ihr problemlos mit eurem PC-Account spielen und alle Inhalte auch auf Mobile nutzen könnt.

Allerdings gibt es einige kleine Anpassungen in der Version für Android und iOS:

Es gibt eine mobile-spezifische Steuerung mit angepasstem HUD

Ihr könnt zwischen zwei Steuerungs-Optionen wählen

Das UI wurde optimiert und bietet individualisierbare Einstellungen

Außerdem kosten die Gegenstände im Shop etwas mehr, weil Gebühren der Plattformen dazu kommen

Allerdings könnt ihr weiter im PC-Shop den Einkauf tätigen und das Item dann trotzdem auf Mobile nutzen.

Wie kommt die Mobile-Version an?

Derzeit hat Albion Online im Google Play Store eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen

Im App Store kommt das MMORPG sogar auf 4,4 von 5 Sterne

Damit hat Albion Online insgesamt eine der höchsten Sternewertungen, wenn es um Mobile-MMORPGs geht. Nur Oldschool RuneScape wird mit 4,5 und 4,6 etwas besser bewertet (bei Spielen mit mindestens 1.000 Reviews).

In beiden Shops wird das Spiel für die gute Mobile-Umsetzung, die Grafik und das generelle Gameplay gelobt. Einige Reviews bezeichnen Albion Online als das beste PvP-MMORPG auf dem Markt.

Kritik gibt es hingegen dafür, dass auf kleineren Displays die Schaltflächen zu klein sind und man generell wenig vom Spiel erkennen können soll. Auch technische Probleme wie Überhitzungen oder Abstürze werden als Kritik angebracht.

Was denkt ihr über Albion Online? Und werdet ihr das MMORPG auf dem Smartphone spielen oder doch eher der PC-Version die Treue halten? Schreibt es gerne in die Kommentare.

