Twitch-Streamerin erzählt, wie ihr Freund ihr Herz eroberte: „Er hat mich in LoL gecarried“

Die österreichische Twitch-Streamerin MissRage (33) erzählte, wie sie ihren Freund kennenlernte und was das MOBA League of Legends damit zu tun hatte.

Was ist das für eine Twitch-Streamerin? MissRage ist eine Twitch-Streamerin aus Österreich. Für ihre 355.000 Follower zeigt sie meistens Spiele wie World of Warcraft, Valorant oder eben League of Legends. Dabei spricht sie sowohl Deutsch als auch Englisch.

Wenn sie nicht zockt, ist MissRage im Fitnessstudio unterwegs oder am Kochen, woran sie ihre Fans ebenfalls gerne teilhaben lässt.

Am 10. April forderte Twitter-Nutzerin InraiBriana Pärchen dazu auf, zu erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Tausende kamen der Aufforderung nach, unter ihnen auch MissRage.

Was sich liebt, das trägt sich

Was ist das für eine Geschichte? Wie MissRage berichtet, lernte sie ihnen heutigen Freund 2014 kennen. Damals soll er ihr eine Privatnachricht geschrieben haben, in der er sie ein “süßes Meerschweinchen” nannte. Anschließend habe er ihr geholfen, den Gold-Rang in LoL zu erreichen.

Als sie sich zwei Monate später getroffen hätten, habe er sie sofort als seine Freundin vorgestellt.

Heute, fährt die Streamerin fort, besitzt das Paar ein gemeinsames Haus, in dem sie mit 3 Katzen und 2 Hunden leben. Die Hündinnen tragen passenderweise die Namen Mira und Jinx (via instagram).

Ihr Freund, der französische CS:GO-Profi Nathan “NBK” Schmitt hätte sich wohl eine Geschichte gewünscht, in der er etwas cooler dasteht, denn er beantwortete den Post mit “Oh Gott”.

Die Zeiten, in denen er sie durch LoL schleppte, sind aber wohl vorbei, denn MissRage berichtet, dass sie mittlerweile in Silber feststeckt, während er es sich in Platin gemütlich gemacht hat.

Andere Twitter-Nutzer freuen sich für das Paar, beglückwünschen sie zu ihrer Beziehung … oder machen sich Notizen: Frauen als Meerschweinchen bezeichnen und sie in LoL tragen, alles klar (via Twitter).

Habt ihr eure Partner auf ähnliche Weise kennengelernt oder haben eure anderen Hälften gar nichts mit Gaming am Hut? Ist es euch wichtig, dieses Hobby mit euren Partnern zu teilen oder verbringt ihr die gemeinsame Zeit lieber ohne Bildschirm? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

