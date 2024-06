Marvel’s Midnight Suns steht seit 2 Jahren auf meiner Liste, doch jetzt kann ich es kostenlos nachholen

Wie wurde das Spiel bewertet? Auf Steam etwa hat Midnight Suns einen „Sehr positiven“ Rezensionsschnitt von 82 %. Metacritic kommt bei dem Spiel auf eine Bewertung von 83 %, also ebenfalls positiv. Und das bekommt gerade kostenlos oder günstiger – insgesamt stellt sich gerade also eine gute Gelegenheit dar, das Spiel nachzuholen, wenn man es bislang verpasst oder ignoriert hat. Ich für meinen Teil bin gespannt. Und falls ihr eher weniger für Marvel, aber dennoch viel für Superhelden übrig habt: Hier sind 5 Superhelden-Serien, die eher was für Erwachsene sind.

„Nicht einmal sie konnten es mir sagen“ – Michael Keaton hat keinen Plan, was er in einem Marvel-Film von Sony sollte

Wie kriegt man es kostenlos? Im Epic Games Store ist Midnight Suns in der Basisversion gerade tatsächlich kostenlos zu erhalten. Hat man da einen Account, kann man sich das Spiel einfach herunterladen und in die Sammlung aufnehmen. Das gilt noch bis zum 13. Juni.

Zudem wird Midnight Suns seit seinem Release 2022 gelobt: Von der Kritik, aber auch Fans, die das Spiel durchgezockt haben. Immer wieder liest man, dass gerade die Atmosphäre des Spiels, die Story und vor allem das Miteinander der Helden einfach Spaß machen. Es gibt jede Menge Interaktionen zwischen den Helden – hier kann man sich als Superhelden-Fan offenbar in eine richtig schön gestaltete Welt stürzen, die eine spannende Geschichte erzählt. Dieser Gruppen-Aspekt hat mich, im übertragenen Sinne, auch in Spielen wie Baldurs Gate 3 begeistert.

