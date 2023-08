Wir haben euch gefragt: Das sind die 5 besten Marvel-Filme im MCU zwischen 2008 und 2019

Wir haben bei MeinMMO eine Umfrage gemacht, bei der wir von euch wissen wollten, welcher MCU-Film aus Phase 1-3 eurer Meinung nach der beste sei. Anhand der Ergebnisse stellen wir euch eure 5 Top-Titel vor.

Wir wollten in einer Umfrage am 25. Juli 2023 von euch wissen, welcher Marvel-Film im MCU zwischen 2008 und 2019 eurer Meinung nach der beste sei. Ingesamt 454 Leser haben abgestimmt. Anhand eures Votings haben wir ein Top 5 Ranking erstellt.

5. Marvel’s The Avengers (2012)

Mit 36 Stimmen und damit 8 % der Votings liegt Marvel’s The Avengers auf Platz 5 der besten Filme des MCU Phase 1-3.

In dem Film arbeiten Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Thor und Hawkeye das erste Mal zusammen, um die Erde gegen den nordischen Gott Loki zu verteidigen, der mit einer Alien-Armee die Herrschaft über die Menschheit erlangen möchte.

Durch die Zusammenführung der 6 Superhelden in Marvel’s The Avengers wurde der Grundstein für die große Geschichte rund um die Infinity-Steine gelegt.

Viele loben die Dynamiken zwischen den Figuren, bei denen die Charakterzüge der einzelnen Helden sehr gut zum Vorschein kommen. So geraten etwa der egozentrische Milliardär Tony Stark und der patriotische Steve Rogers wegen ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lebenseinstellungen aneinander und wir erfahren mehr über die Freundschaft von Natasha Romanoff und Clint Barton.

Daneben überzeugt der Film mit Loki als spannenden Antagonisten sowie actionreichen Kämpfen. Vor allem als die Avengers zusammenarbeiten, um die Heerscharen an Aliens in New York zu bekämpfen, gibt es ein großes Special Effekte-Kino.

Fun Fact: Robert Downey Jr. (Iron Man) versteckte am Set Essen und aß es während der Dreharbeiten. Da das jedoch für humorvolle Momente sorgte, schritten die Producer nicht ein. So soll die Szene, in der er Captain America eine Blaubeere anbietet, etwa nicht gescriptet, sondern aus solch einem improvisierten Moment entstanden sein (via Robert Downey Jr. (Iron Man) versteckte am Set Essen und aß es während der Dreharbeiten. Da das jedoch für humorvolle Momente sorgte, schritten die Producer nicht ein. So soll die Szene, in der er Captain America eine Blaubeere anbietet, etwa nicht gescriptet, sondern aus solch einem improvisierten Moment entstanden sein (via watchmojo ).

Auch einen bedeutenden Satz in Iron Man hatte der Schauspieler improvisiert und damit das ganze MCU beeinflusst.

4. Guardians of the Galaxy (2014)

Mit den Guardians of the Galaxy belegt die intergalaktische Heldentruppe den 4. Platz in der Abstimmung. Der Film bekam 46 und damit 10 % der Stimmen.

Im ersten Film lernen sich die verschiedenen Figuren der Gruppe kennen und stellen sich dem Alien-Schurken „Ronan dem Ankläger“ in den Weg, damit ein mächtiger Orb nicht in falsche Hände gerät.

Für viele brachte die bunte Superheldentruppe frischen Wind ins MCU. Mit einer ordentlichen Portion Humor, einem knalligen Soundtrack und sympathischen Charakteren überzeugten die Guardians of the Galaxy zahlreiche Fans.

Auch die Schauspieler, wie etwa Chris Pratt als Star-Lord, Zoe Saldana als Gamora sowie Dave Bautista als Drax schafften es, die Comic-Figuren überzeugend zum Leben zu erwecken.

Fun Fact: Dave Bautista brach vor Freude in Tränen aus, als er erfuhr, dass er die Rolle von Drax bekommen hatte (via Dave Bautista brach vor Freude in Tränen aus, als er erfuhr, dass er die Rolle von Drax bekommen hatte (via comicbook.com

So schrieb etwa auch ein MeinMMO-Leser in die Kommentare:

Ich war nie ein Fan von Cpt. Amerika (USA,USA) oder Iron Man (arroganter reicher Sack).

Durch das MCU sind mir die Figuren dann doch sympathischer geworden, was wohl auch an den Schauspielern lag.

Als Film gefiel mir Guardians of the Galaxy 1 am besten. Ich mag jede Figur in dieser durchgeknallten Crew. kommentierte MeinMMO-Leser Luripu

