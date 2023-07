LoL: Spieler zockt nur einen Champ und Riot überarbeitet ihn – „Katastrophales Versagen“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was findet er so schlecht? Es geht garbocan nicht nur um die Änderungen für Ivern-Spieler, sondern auch die neuen Probleme, wenn man gegen Ivern spielt.

Falls euch interessiert, wie manche Champions früher waren, dann schaut in unsere Liste von 5 Reworks in LoL.

In seinem Reddit-Post beschwert sich garbocan, ein Challenger Ivern OTP, über die Änderungen. OTP steht für One Trick Pony und beschreibt Spieler, die nur einen einzigen Champion spielen. Er selbst beschreibt sich als Iverns größter Fan .

Was ist passiert? Mit Patch 13.11 am 1. Juni 2023 erhielt Ivern eine Überarbeitung beziehungsweise kleine Verbesserungen. Das von Riot geplante Midscope-Update wurde verworfen, als sich zu viele Spieler über die geplanten Änderungen beschwerten.

Regelmäßig überarbeitet Riot Games in League of Legends ihre Champions. Das passiert bei Champions, die kaum gespielt werden oder dessen Rolle und Fähigkeiten nicht so funktionieren, wie Riot es sich wünscht. Leider trifft dies auch Spieler, die eben nur diese Champions mainen.

Insert

You are going to send email to