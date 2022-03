LoL-Opa (28) will noch mal aus der Rente kommen und Profi werden – Doch das Ego von früher ist weg

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wenn ich jetzt, in diesem Moment sagen würde, ich komme zurück und zermatsche alle ADCs in der LCS ganz locker, dann wäre ich ja völlig von Sinnen. Du brauchst natürlich eine Menge Zeit, um zurückzukommen und deine Skills zu entwickeln. Kann ich wieder antreten? Klar, aber es ist ein Sternchen an dieser Aussage.

Ich spüre den Drang. Andauernd. Es ist in unserem Kopf romantisiert. Aber es ist so befriedigend. Und es ist etwas, das ich echt liebe.

Der ehemalige LoL-Profi Doublelift ist 8-Mal Meister in der US-Liga von League of Legends , der LCS, geworden. Er ist bekannt für sein riesiges Ego und den legendären Satz: „Alle anderen sind Müll.“ Nach einem miserablen Karriere-Ende ist er mittlerweile Vollzeit-Streamer auf Twitch. Mit 28 Jahre plant er jetzt ein Comeback als Profi, doch so richtig selbstsicher ist er nicht mehr.

