In League of Legends soll als nächsten neuen Champion eine Junglerin aus der Leere kommen. Das ist offiziell bekannt. Jetzt ist auf reddit ihr Skill-Set geleakt. Die neue Junglerin in LoL heißt angeblich „Bel’Veth“ und ist hungrig.

Woher kommt der Leak? Der Leak ist aus dem Forum „reddit“ und wird durch ein YouTube-Video von „Big Bad Bear“ unterstützt, in dem der Champion kurz zu sehen ist.

Das wusste man vorher über den Champion: Riot hat den nächsten Champion bereits mehrfach vorgestellt: Es soll eine Junglerin aus der Void sein, die als „alles fressende Kaiserin“ beschrieben wird. Aus der Void kommen die „Monster von LoL“ wie Rek’Sai oder Cho’Gath.

Riot sprach von „wahrer Eleganz, wahrer Schönheit“ und dem wahren Gesicht der Leere, dem man sich unterwerfen solle: Es hieß, es werde ein Skirmish Jungler. Von Anfang an war die Junglerin mit Lavendel und einer purpurnen Farbe assoziiert.

So sieht sie jetzt aus: Aus den wenigen Bildern, die wir aus dem Video haben, wirkt sie wie ein goldfarbener-purpurner schwebender Manta-Rochen mit Flügeln und Schwanz.

Tunnel, Dash und ein Strudel des Todes

Was für Fähigkeiten soll sie haben?

Passive – Besiegte Feinde droppen etwas, wenn sie sterben. Bel’veth kann das aufsammeln und Schwärme daraus formen. Dadurch erhält sie Lifesteal gegen Jungle-Camps. Sie kann sich an Türmen oder epischen Monstern hochheilen, verbraucht dabei aber alle aufgesammelten Materialien.

Q – Passiv erhält Bel’Veth einen Pfeil in 4 diagonale Richtungen. Aktiv ist der Q ein Dash mit Schaden und Verlangsamungseffekt, der mit den Pfeilen eine Synergie bildet.

W – Ähnelt dem Tunnel von Rek’Sai: Die Junglerin gräbt sich ein, kann unter Wände durch und erhält erhöhe Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn sie aus dem Tunnel rauskommt, erzeugt sie Schaden und wirft Feinde hoch.

E – Bel’veth kanalisiert einen Strudel, kann sich nicht bewegen und richtet Schaden in jeder Sekunde an. Während sie im Strudel steht, erhält sie weniger Schaden und gibt einen Prozent-Satz des erlittenen Schadens zurück.

Ultimate: Bel’veth verwandelt sich in ihre eigentlichen Form und erhält einen Buff alle Skills und ihre Werte. Wenn sie jetzt die Items des Passives aufsammelt, bekommt sie Lebens zurück und kann nahe Helden mit dem Schwarm schädigen.

Wann soll die Junglerin kommen? Der Leaker sagt lediglich „bald“.

Warnung: Auch wenn die Infos legitim klingen, sind sie nicht offiziell bestätigt. Auch der Leaker sagt: Es könnte sich noch was kurzfristig ändern.

