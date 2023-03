LoL: Profi beendet seine Karriere nach 8 Jahren – “Kann wichtige Sachen in meinem Leben nicht länger wegschieben”

Den Traum, mit League Legends Geld zu verdienen, können nicht viele LoL-Spieler erreichen. Ist man dann Profi geworden, gilt es viel Zeit zu investieren, um weiter dabei zu bleiben. Darum ist der Rücktritt von Ablazeolive was Besonderes.

Wer ist Ablazeolive? Es handelt sich um einen Spieler aus der amerikanischen “League of Legends”-Szene. Der Mid-Laner hat über seine Zeit hinweg die klassischen Kontroll-Magier gespielt, die derzeit vermehrt auf der Bot-Lane gesehen werden.

Nicholas Antonio “Ablazeolive” Abbott ist seit 2015 in der professionellen LoL-Szene tätig.

Über seine Karriere hinweg hat er bei 8 verschiedenen Organisationen gespielt. Unter anderem gehören Golden Guardians dazu und zuletzt war er bei Immortals.

Im Jahr 2023 war er zunächst als Ersatzspieler unterwegs, bevor er sich inaktiv meldete.

Nach 8 Jahren beendet er seine Karriere aufgrund persönlicher Gründe.

League of Legends hat für den Start der 13. Season eine besondere Cinematic veröffentlicht:

Warum ist der Rücktritt so besonders? Nachdem LoL-Spieler die professionelle Ebene erreicht haben, ist es nicht unüblich, dass sie viel Zeit in Übungsspiele gegen andere Teams, sogenannte Scrims, stecken. Neben dem Training stecken einige Spieler ihre Zeit auch in Livestreams. Das beste Beispiel ist das Streamer-Team “NNO”, die um den Aufstieg in die erste deutsche Liga kämpften.

Ablazeolive hat auf Twitter veröffentlicht, dass er sich aus dem professionellen LoL-Spiel zurückziehen möchte:

Ablazeolive tritt aus dem kompetitiven LoL zurück.

In der Erklärung schreibt er, dass er “Kann wichtige Sachen in meinem Leben nicht länger wegschieben” und, dass da auch Aspekte in seinem Leben wären, die ihm sehr wichtig seien.

Abseits der Kluft der Beschwörer hat Ablazeolive wohl einige Dinge, um die er sich bemühen will und zieht sich deswegen aus dem kompetitiven E-Sport zurück.

Wie geht es weiter? Trotz des Rücktrittes aus seiner Profi-Karriere plant der Spieler nicht, mit LoL abzuschließen. Er erwägt in seiner Erklärung, dass er als Coach für Teams aktiv sein oder selbst als großer Streamer durchstarten könnte. Dazu erwähnt er, dass er auch weiterhin mit dem Content von League of Legends im Co-Stream oder im Liveviewing arbeiten möchte.

Die ersten Angebote liegen schon vor.

Viele Spieler und Gegner aus seiner Profi-Zeit haben sich unter seinem Team zu Wort gemeldet. Darunter waren auch Angebote zum Co-Casting, damit er einen ersten Schritt in die Richtung macht, sollte er dies anstreben. Auch seine Rivalen meldeten sich mit Glückwünschen für seine Zukunft und Danksagungen unter seinem Post.

Ablazeolive selbst dankt zuletzt noch seinen Mitspielern und dem Team, die ihn all die Jahre begleitet haben und ihm ermöglichten, seinen Traum vom Profi zu verwirklichen.

