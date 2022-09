Der Hersteller LG ist für seine TVs für PS5 und Xbox bekannt. Jetzt hat man eine NFT-Sammlung für die eigenen Fernseher vorgestellt. NFTs sind kleine, digitale Bilder, die ihr kaufen könnt. Was könnte es besseres geben, als die eigene Sammlung auf seinem Monitor erstrahlen zu lassen?

LG gehört neben Sony und Samsung zu den bekanntesten Herstellern von großen Fernsehern. Die OLED-Fernseher von LG findet ihr auch in unserer Kaufberatung, welchen 4K-Fernseher ihr für eure PS5 oder Xbox kaufen solltet.

Nun hat LG eine besondere Sammlung von digitalen Kunstwerken erstellt. Die könnt ihr auf eurem LG-Fernseher nicht nur ansehen, sondern auch handeln.

Wenn ihr wissen wollt, was genau NFTs sind, dann findet ihr eine umfangreiche Erläuterung in folgendem Artikel:

NFT ist der neue Trend im Gaming, Firmen sind Milliarden $ wert – Aber warum?

NFTs auf dem Fernseher: LG Art Lab ist erst einmal nur in den USA verfügbar

Wo kann man das benutzen? Die neue Plattform „LG Art Lab“ ist ab sofort in den USA auf den Fernsehern des Unternehmens mit webOS 5.0 oder höher verfügbar. Man kann direkt über den Startbildschirm darauf zugreifen und digitale Kunstwerke kaufen, verkaufen oder sich einfach ansehen. In Zukunft soll das System aber auch in weiteren Ländern verfügbar sein.

Ebenfalls integriert ist die Funktion „LG Art Lab Drops.“ Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn euer Lieblingskünstler ein neues Kunstwerk veröffentlicht, welches ihr unbedingt kaufen wollt. Es gibt einen Timer, der euch darauf hinweist, wann das Angebot des NFTs abläuft.

Warum stattet LG seine Fernseher damit aus? LG erklärt in seiner Pressemitteilung, dass die Fernseher von LG perfekt dafür geeignet seien, NFTs auf einem großen Bildschirm darzustellen (via lgnewsroom.com). So erklärt LG:

Die hochmodernen Fernsehgeräte von LG, die eine hervorragende Bildqualität liefern und mehrere große Bildschirme zur Auswahl bieten, sind das perfekte Medium für die Präsentation der eigenen NFT-Sammlung.

Zum Start des neuen Programms hat man sich übrigens mit dem Bildhauer Barry X Ball zusammengetan. Die ersten NFT-Werke könnt ihr direkt über den neuen Store auf einem LG-Fernseher erwerben. In Zukunft sollen auch weitere Künstler folgen.

Die harte Kritik an NFTs im Gaming ist unfair – Sie sind mehr als Mikro-Transaktionen

NFTs sind unter Gamern hochumstritten

Was ist das Problem mit NFTs? Unter Gamern sind solche digitalen Kunstwerke hochumstritten. Viele halten diese kleinen Bildchen für gefährliche Spekulation, wo man Millionen Euro verlieren könne. So gibt es oft genug Spiele, die NFTs als Spielinhalte verkaufen, dann aber plötzlich schließen müssen. So hatten damals Spieler in ein Rennspiel investiert und NFT-Autos gekauft. Doch das Projekt wurde eingestellt und die User verloren viel Geld oder mussten sich mit Ersatz-NFTs zufriedengeben.

Was haltet ihr von der neuen Funktion und der Aktion? Haltet ihr das für übertrieben oder haltet ihr das für einen wichtigen Schritt, NFTs in der allgemeinen Gesellschaft zu integrieren?

Weitere News rund um NFTs: Auch viele Multiplayer-Spiele setzen heute auf NFTs. So setzt ein Spiel auf Grundstücke, die ihr als NFT erwerben könnt. Hinter der Spielidee steckt kein anderer als der bekannte Spieleentwickler Peter Molyneux, den ihr noch von einigen großen Spielen kennen dürftet:

Neues Multiplayer-Game bietet NFT-Grundstück für 800.000 Euro an, wird direkt verkauft