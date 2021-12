MMORPG wollte „neues Ultima Online“ sein, scheitert auf Steam – Wird von NFT-Firma aufgekauft

Legends of Aria der Citadel Studios orientiert sich stark an klassischen Sandbox-MMORPGs wie Ultima Online. Gemeinsam mit anderen Spielern baut Ihr eigene Städt...

Aber gut, Legends of Aria war als MMORPG ohnehin gescheitert, jetzt hat es vielleicht noch ein zweites Leben als NFT-basiertes, von Mikrotransaktionen durchsetztes Spiel innerhalb eines Meta-Metaversums, was immer das auch sein soll.

“Realms of Ethernity ist kein normales Metaversums-Spiel. Es wird das Metaversum sein, das die Gaming-Welt auffrisst. Unser Kauf von Citadel Studios ist nur der erste Schritt dieser Vision. Wir werden Metaversum-Elemente in bestehende Spiele bringen, die dann ganz Teil des Realm-of-Ethernity-Metaversums werden. Erwartet, noch viel mehr dieser Käufe von uns in den nächsten Monaten zu sehen!”

Was sagt der Käufer? Es gibt ein recht schräg wirkendes Zitat des Gründers von Blue Monster Games (via cointelegraph ). Er sagt:

Wie viele Spieler hat es denn noch auf Steam? Aktuell sind es um die 20 gleichzeitige Spieler, die man in Legends of Aria auf Stream antrifft.

Dem Kickstarter-MMORPG Legends of Aria könnte ein düsteres Schicksal drohen oder es könnte Vorreiter einer neuen Welle von „Meta-Metaversums“-Spielen werden, die mit NFT befeuert werden. Wer weiß das schon? Das sympathische kleine MMORPG war mal angetreten, um ein Nachfolger im Geiste von Ultima Online zu werden, kam im Juli 2020 auf Steam, war aber nie sonderlich erfolgreich. Jetzt wurde das Spiel von einer Firma gekauft, die mit der kontroversen Technologie „NFT“ ihr Geld verdienen will.

