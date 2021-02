Legends of Aria wollte Ultima Online beerben – Nun steht es selbst kurz vorm Sterben

Legends of Aria wollte eigentlich in die Fußstapfen des Klassikers Ultima Online treten. Doch die Spielerzahlen sinken und seit Monaten gab es keine News zum Spiel. Wir schauen uns die Situation an.

Was ist Legends of Aria? Das MMORPG der Citadel Studios wollte die Spieler in eine große Fantasywelt schicken, in der sie, wie in Ultima Online, ihren eigenen Weg gehen sollten. Die Sandbox ist völlig offen. Ihr könnt die Welt erkunden, Häuser bauen, gegen Monster kämpfen oder Berufe wie Handwerker und Schmied ausüben. So sollte eine von den Spielern getrieben Wirtschaft und eine Welt entstehen, die sich stetig verändert.

Der Start der Early-Access-Phase erfolgte im Sommer 2019, ein Jahr später folgte der offizielle Release. Doch das Spiel war von Bugs, schlechter Performance und zu wenig Content geplagt.

Der Allzeit-Peak der Spielerzahlen laut Steamcharts liegt bei 1.150 gleichzeitig aktiven Usern. Stand 24. Februar 2021 sind es nur noch 111. Die Gesamtbewertung auf Steam von 1.480 Spielern beläuft sich auf 57%. Selbst die Umstellung auf das Free2Play-Modell half nicht weiter.

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch glaubt, dass Legends of Aria dieses Jahr nicht überstehen wird.

Legends of Aria sieht eigentlich ganz interessant aus.

Legends of Aria liegt im Sterben

Wann gab es das letzte Update? Das Team meldete sich am 15. Dezember 2020 mit einem Servertransfer zu Wort und erklärte, wie der Umzug ablaufen sollte.

Gleichzeitig wurde eine neue Season angekündigt, in der Spieler ein neues Spawn-Event erleben und an kosmetische Items als Belohnung kommen sollten. Ganze 9 Spieler kommentierten den Server-Transfer, 3 die neue Season.

Die Kommentare fielen dabei nicht mal besonders wohlwollend aus.

Zaph schrieb etwa auf Steam: „Bald gebt ihr bekannt, dass man die Charaktere von Legends of Aria zu einem anderen Spiel übertragen kann, weil dieses hier ist tot!“

Wormius meint (via Steam): „Schaltet es doch einfach ab!“

paplows kommt mit einer Abwandlung des Filmtitels Dead Man Walking (via Steam): „Totes Spiel läuft! Es ist besser, Ultima Online herunterzuladen.“

Warum tut sich so wenig bei Legends of Aria? Das Entwicklerteam arbeitet derzeit an einem neuen Spiel. Das Sandbox-Survival-MMO „The End“ soll sich an eine andere Zielgruppe richten.

Sandbox-Survivalspiele sind derzeit dank Rust und besonders Valheim extrem beliebt. Darüber hinaus sollen Fans von Action-RPGs angesprochen werden, da The End auf ein schnelles Hack’n’Slay-Kampfsystem setzt. Zaubersprüche sollen sogar an Shooter erinnern.

So sieht das Survivalspiel The End der Citadel Studios aus.

Es geht um Überleben, Aufbau und Eroberung in Gruppen von 4 Spielern. PvP ist also wichtig. Es gibt sogar ein Permadeath-System, bei dem euer Held für immer tot ist, wenn er stirbt.

Auf dieses Spiel konzentriert sich das Entwicklerteam derzeit. Einen Releasetermin gibt es noch nicht, doch die Arbeit an dem Titel bedeutet wohl, dass nicht mehr besonders viel an Legends of Aria gemacht wird.

