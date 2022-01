In Pokémon GO laufen die letzten Stunden von „Berge von Macht” – Wie geht’s weiter?

In Pokémon GO steht das Ende von “Berge von Macht” bevor. Noch heute, am 13. Januar, ist Schluss mit den Event-Boni. Wir zeigen euch hier, was in Pokémon GO als Nächstes ansteht.

Wie lange läuft das Event noch? Heute, am 13. Januar, endet das Event um 20:00 Uhr Ortszeit. Bis dahin könnt ihr noch Boni wie die halbe Distanz, um Herzen mit eurem Kumpel zu verdienen, nutzen. Nach dem Ende des Events ändern sich dann auch die besonderen Wild-Spawns, Raid-Bosse und Feldforschungs-Belohnungen wieder.

Wir zeigen euch hier, wie anschließend bei Pokémon GO weitergeht und auf welche Events ihr euch vorbereiten könnt.

Diese Boni könnt ihr noch wenige Stunden nutzen

Was? Das Event “Berge von Macht” in Pokémon GO

Das Event “Berge von Macht” in Pokémon GO Wie lange? Vom 7. Januar um 10:00 Uhr bis 13. Januar um 20:00 Uhr

Vom 7. Januar um 10:00 Uhr bis 13. Januar um 20:00 Uhr Warum? Gemeinsam mit eurer Hilfe will Spark eine riesige Tür entsperren, um mehr über die Herkunft herauszufinden. Das ist einer von mehreren Schritten über die nächsten Wochen und Monate.

Welche Boni gibt es?

Halbierte Strecke für Kumpel-Herzen durch Spazierengehen

Eine befristete Forschung mit diesen Belohnungen

Wilde Pokémon wie Machollo, Kleinstein, Schneckmag und Nasgnet

Raid-Kämpfe mit Onix, Bronzel, Ursaring, Absol

Begegnungen mit Schneckmag, Alola-Kleinstein oder auch Flunkifer in Feldforschungen

Alle Boni von Berge der Macht findet ihr hier:

Pokémon GO: „Berge von Macht“-Event – Alle Shinys und Boni

Welche Events kommen als Nächstes?

So geht es weiter: In Pokémon GO gibt es ein paar Tage Event-Pause.

Am 15. Januar starten neue Raids und Heatran verschwindet. Der nächste 5er Raid ist ein alter Bekannter. Genesect kommt in die Raids und das sind die besten Konter.

Das nächste größere Event ist der Community Day mit Seemops am Wochenende. Gerade für die Trainer unter euch, die noch auf der Jagd nach weiteren Erfahrungspunkten sind, ist das eine gute Gelegenheit. Denn während des C-Days am 16. Januar erhaltet ihr die dreifachen Fang-EP.

Ein Event, das über mehrere Tage geht, startet dann am 19. Januar. Es nennt sich “Kraftwerk in Kanto”. Dabei sollt ihr Elektro- und Stahl-Pokémon fangen, um den letzten Mechanismus der mysteriösen Tür zu öffnen. Allerdings ist das wohl eine größere Aufgabe, denn das Event läuft bis Anfang Februar.

Was sonst noch in den nächsten Tagen bei Pokémon GO passiert, zeigen wir euch in der Übersicht zu allen Events im Januar 2022 bei Pokémon GO. Da erfahrt ihr auch, welche sich lohnen.