Pokémon GO: Befristete Forschung zu „Berge von Macht“ – Alle Belohnungen

Heute, am 07. Januar 2022, startete in Pokémon GO das neue Event “Berge von Macht” und bringt euch neben zahlreichen Monstern und Boni auch wieder eine befristete Forschung. Wir haben uns die Aufgaben und Belohnungen für euch angesehen.

Um was für ein Event geht es? Beim “Berge von Macht”-Event wird die Geschichte rund um die mysteriöse Tür fortgesetzt, die Professor Willow zu Beginn der Saison entdeckt hat. Dabei trefft ihr vor allem auf Gestein- und Stahl-Pokémon. Natürlich darf hierzu auch eine befristete Forschung nicht fehlen.

Wann findet das Event statt? Das “Berge von Macht”-Event startete heute, am 07. Januar 2022, um 10:00 Uhr Ortszeit. Am 13. Januar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit endet es dann auch schon wieder.

Alle Belohnungen zum „Berge von Macht“-Event

Was ist eine befristete Forschung? Bei der befristeten Forschung handelt es sich um eine Art Spezialforschung, die ihr allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum abrufen und lösen könnt. Also anders als ihr es von anderen Forschungen in Pokémon GO gewöhnt seid, könnt ihr diese nicht beliebig lange bearbeiten.

Die Aufgaben stehen allen Trainern in ihrer “Heute”-Ansicht zur Verfügung, die sich durch Klick auf das Fernglas in der Kartenansicht öffnet. Zu finden sind dort während des “Berge von Macht”-Events insgesamt zwei Aufgabenblöcke mit jeweils drei Aufgaben. Wir haben euch diese nachfolgend zusammengefasst.

Bis wann müsst ihr die Aufgaben eingelöst haben? Ihr habt das ganze Event zum Lösen der Aufgaben Zeit. Aber Achtung: Ihr müsst bis zum 13. Januar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit auch alle Belohnungen dieser Quests eingelöst haben, denn sonst gehen sie nach Ablauf verloren.

„Berge von Macht“ 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Schneckmag Sammle 2 Bonbons durch

Spazierengehen mit deinem Kumpel Begegnung mit Kastadur Brüte ein Ei Begegnung mit Alola-Kleinstein

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 1.000 Sternenstaub, 10 Superbälle und eine Begegnung mit Absol.

„Berge von Macht“ 2/2

Aufgabe Belohnung Fange 6 verschiedene

Arten von Pokémon Begegnung mit Palimpalim Sammle 2 Bonbons durch

Spazierengehen mit deinem Kumpel Begegnung mit Onix Brüte 2 Eier Begegnung mit Tanhel

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben gelöst, dann erhaltet ihr außerdem 2.000 Sternenstaub, 10 Hyperbälle und eine Begegnung mit Flunkifer.

Lohnt sich die befristete Forschung zum „Berge von Macht“-Event?

Durch die verkürzte Distanz, mit seinem Kumpel einen Bonbon zu finden, die das Event euch als besonderen Bonus bringt, sollten diese Aufgaben schnell zu lösen sein. Besonders interessant wird es dabei vor allem für Shiny-Jäger, denn alle Monster sind auch in ihrer schillernden Form im Spiel zu finden.

Dabei feiert Shiny-Schneckmag zum “Berge von Macht”-Event sein Debüt. Aber auch Flunkifer könnte für den einen oder anderen Trainer interessant sein, denn dieses Monster gibt es normalerweise nur als Belohnung aus Team GO Rocket-Kämpfen.

Besonders stark ist Flunkifer zwar nicht und es gehört auch nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO, allerdings ist das eine der wenigen Chancen, mit etwas Glück einem schillernden Exemplar zu begegnen.

Darüber hinaus sind Absol und Stahlos, die Weiterentwicklung von Onix, auch als Mega-Form im Spiel verfügbar. Hier lohnt es sich also ein starkes Exemplar zu fangen.

Wie findet ihr die Belohnungen der befristeten Forschung? Auf welches Monster freut ihr euch davon am meisten? Oder hättet ihr euch andere Begegnungen gewünscht? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Mit Start des neuen Monats ist noch eine weitere befristete Quest ins Spiel gekommen. Wir haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch zur EP-Challenge erwarten und erklären, wie ihr sie kriegen könnt.