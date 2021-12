Hearthstone nerft 6 Klassen, aber der Magier wird gebufft

Was für Auswirkungen haben die Nerfs? Das wird sich wohl erst im Laufe der kommenden Tage mit Sicherheit sagen lassen. Bisher sieht es aber wohl so aus, dass die Änderungen vor allem Magier verbessert haben, die ab jetzt deutlich häufiger vertreten sein werden. Andere Klassen, wie Krieger, Hexenmeister oder Druide, haben ohnehin schon sehr solide Decks, die durch die Anpassungen ein klein wenig schwächer geworden sind.

Die Veröffentlichung der Erweiterung „Gespalten im Alteractal“ ist in Hearthstone erst knapp 2 Wochen her. Doch die Entwickler sind offenbar bereits mit der Balance unzufrieden, denn ein erster Patch ist nun erschienen. Ganze 13 Karten wurden geändert. Die meisten davon sind Nerfs, doch vor allem Magier dürfen sich freuen.

