Die neuste Hearthstone-Erweiterung ist live! Wir verraten euch, was alles in „Gespalten im Alteractal“ steckt.

Lange mussten die Hearthstone-Fans nach der Ankündigung nicht warten, dann war es schon soweit. Die neuste Erweiterung von Blizzards digitalem Sammelkartenspiel ist live und bringt jede Menge frischen Wind. Die Erweiterung beendet das aktuelle Jahr und führt damit den vorherrschenden Konflikt von „Allianz gegen Horde“ zu einem vorläufigen Finale.

Wir verraten euch, auf welche Inhalte ihr euch in „Gespalten im Alteractal“ freuen könnt.

Was steckt im neuen Addon? Wie üblich stecken auch in der Erweiterung „Gespalten im Alteractal“ satte 135 neue Karten, die viele frische Deck-Ideen und Strategien inspirieren dürften. Vor allem die neuen Heldenkarten sind richtig mächtig und könnten dafür sorgen, dass die Quests ein wenig in den Hintergrund rücken – die hatten zuletzt Hearthstone deutlich dominiert.

Alle 135 neuen Karten haben wir – sauber sortiert – hier für euch.

Das ist das Schlüsselwort „Ehrenhafter Sieg“: Die Erweiterung bringt nach einer Weile auch mal wieder ein neues Schlüsselwort mit sich, das auf vielen Karten zu finden ist und zwar „Ehrenhafter Sieg“. Das ist ein Effekt, der immer dann ausgelöst wird, wenn eine gegnerischer Diener von der Karte mit dem Schlüsselwort mit exaktem Schaden besiegt wird.

Wenn also ein gegnerischer Diener 3 Leben besitzt, dann müsst ihr exakt 3 Schaden zufügen, um einen „Ehrenhaften Sieg“ zu erringen. Das bringt dann, je nach Karte, unterschiedliche Boni. Das kann eine Steigerung der Werte (etwa +1/+1) sein oder das Ziehen einer Karte erlauben. Jede Karte mit „Ehrenhafter Sieg“ hat einen eigenen Effekt.

Was gibt es sonst noch zu tun? Während der Erweiterung läuft eine legendäre Questreihe – zusätzlich zum Belohnungspfad. Spieler können hier eine Reihe zusätzlicher goldener Karten abgreifen, wenn sie genug Ehre sammeln. Wie genau das funktioniert, haben wir in unserem Artikel zum Ehre-System in Hearthstone erläutert.

Wie üblich wird es in einigen Wochen nach dem Release noch ein weiteres „Miniset“ geben, das wohl wieder 35 neue Karten enthält. Bis dahin habt ihr Zeit, euch genug Gold aus dem frischen Belohnungspfad zu verdienen.

Habt ihr schon in „Gespalten im Alteractal“ reingeschaut? Oder enthält diese Hearthstone-Erweiterung nichts, was euch interessiert?