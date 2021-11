Hearthstone: Alle 135 neuen Karten aus „Gespalten im Alteractal“

Ihr habt die Möglichkeit, euch alle 135 Karten bereits vor dem offiziellen Start der Erweiterung am 7. Dezember anzuschauen. Ihr könnt erste Deck-Ideen im Kopf durchgehen, euch die einzelnen Effekte aller Karten anschauen und euch somit schon darauf vorbereiten, mit welchen fiesen Karten ihr in wenigen Wochen zu rechnen habt.

Die letzte große Hearthstone-Erweiterung des Jahres 2021 steht an. Nachdem im Laufe der letzten Tage immer wieder vereinzelte Karten enthüllt wurden, kam nun der letzte Schwall an Veröffentlichungen. Inzwischen sind alle 135 neuen Karten aus „Gespalten im Alteractal“ gezeigt worden, sodass wir sie euch präsentieren können.

