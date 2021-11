Hearthstone nerft das verhasste Magier-Deck um satte 33 %

Dem Quest-Magier in Hearthstone geht es an den Kragen. Seine finale Belohnung wird massiv abgeschwächt, um mehr Konter zu ermöglichen.

Obwohl Hearthstone gerade erst das Mini-Set „Die Todesminen“ veröffentlicht hat, sind viele Spieler gerade von der aktuellen Meta gelangweilt. Besonders in den eher niedrigeren Rängen, wo sich die meisten Spieler tummeln, ähneln sich die Kämpfe häufig. Schuld daran ist vor allem auch der „Quest-Magier“, ein aktuell sehr beliebter Archetypus, der aber zugleich für Langeweile sorgt.

Was wird geändert? Blizzard schwächt die finale Belohnung der Magier-Quest „Zauberergambit“, den Diener „Zauberass Dämmergriff“. Künftig wird sein Kampfschrei den Zauberschaden für den Rest des Spiels nur noch um 2 erhöhen und nicht mehr um 3.

Was hat das für Folgen? Die Effektivität der Questbelohnung wird mit der Änderung um 33 % reduziert. Die Folge davon ist, dass der Magier im Anschluss mehr Zauber benötigt, um dem Gegner seine Lebenspunkte zu rauben und zum Sieg zu gelangen. Womöglich kann es auch sinnvoll werden, ein paar Diener ins Deck zu stecken oder über alternative Strategien für das Deck nachzudenken, um auf anderem Wege zusätzlichen Zauberschaden zu erhalten.

Warum wurde das Deck generft? Tatsächlich ist das „Quest-Deck“ für den Magier gar nicht so irre erfolgreich. Besonders auf höheren Rängen verliert das Deck häufiger an Relevanz und wird von besseren Decks rasch in den Boden gestampft. Im aktuellen Stand auf der Analyseseite HSReplay.net liegt die Siegesrate dieses Decks sogar nur bei 48,69 % und damit etwa weit hinter dem Aggro-Druiden (irre 62,07 %) oder dem Quest-Krieger (57,79 %) – Stand 10.11.2021, 11:30 Uhr.

In den niedrigeren Rängen jedoch findet gefühlt jedes zweite Match gegen einen Quest-Magier statt und sorgt für Langeweile. Oft können Magier schon in Zug 5 oder 6 ihre Quest abschließen und damit gegen weniger optimierte Decks im Handumdrehen das Zauberass Dämmergriff ausspielen.

Darauf folgt dann die Möglichkeit, den Feind innerhalb von 2 Zügen mit Zaubern so zu überschütten, dass man von 30 auf 0 Lebenspunkte fällt, ohne irgendetwas dagegen tun zu können.

Spielspaß kommt da nur wenig auf, weshalb viele Spieler sofort aufgeben, wenn sie einem Magier gegenüber stehen.

Warum nerft Blizzard trotzdem? Dass Blizzard diese Questreihe nerft, obwohl die Siegesrate gar nicht so hoch ist, dürfte einen einfachen Grund haben: Die Spiele sind langweilig. Blizzard hatte vor einer Weile erklärt, dass man Nerfs grundsätzlich dann vornimmt, wenn mindestens einer von zwei Faktoren erfüllt ist:

Ein Deck erweist sich als viel zu stark.

Ein Deck langweilt die Community, weil es über lange Zeit viel zu oft vorkommt und kein spannendes Gameplay bietet.

Offenbar ist der zweite Grund nun eingetreten und Blizzard ergreift Maßnahmen.

Wann erscheint der Patch? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, Blizzard hat ihn allerdings für “Früh nächste Woche” angekündigt. Es dürfte damit also am 15. oder 16. November der Fall sein. Wer noch ein wenig Quest-Magier mit voller Stärke spielen will, sollte sich also sputen.

Wer selbst Magier spielt und sich über die Anpassung ärgert, kann die Quest-Karte allerdings direkt nach dem Nerf gegen die vollen Staubkosten eintauschen – wie es bei Nerfs in Hearthstone üblich ist.

Was haltet ihr von der Änderung am Questmagier?