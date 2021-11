Hearthstone: Alle 35 neuen Karten aus dem „Todesminen“-Miniset

Was kostet das Mini-Set? Wer alle 35 neuen Karten besitzen will (mit Duplikaten insgesamt 66 Karten), hat zwei Möglichkeiten. Das ganze Mini-Set kostet entweder 14,99 € oder aber 2.000 Goldmünzen. Die Karten sind demnach alle erspielbar und wer noch ein bisschen Gold auf der hohen Kante hat, kann sie sofort erhalten.

Wann wird das Mini-Set veröffentlicht? Bereits heute, am Dienstag den 02.11.2021. Wie bei Hearthstone üblich, dürfte das in den Abendstunden der Fall sein, zumeist zwischen 19:00 und 21:00 Uhr. Ihr werdet dann im Spiel dazu aufgefordert, den Hearthstone-Client neu zu starten. Danach steht das Mini-Set zur Verfügung.

Das Mini-Set „Die Todesminen“ vergrößert die aktuelle Erweiterung „Vereint in Sturmwind“ von 135 auf 170 Karten. Dabei gibt es 3 Karten exklusiv für jede Klasse neu und dann noch eine Handvoll frischer neutraler Karten, die grundsätzlich in jedem Deck gespielt werden können.

35 neue Karten vergrößern die „Vereint in Sturmwind“-Erweiterung für Hearthstone – denn es geht in die Todesminen und da gibt’s viele Neuerungen.

