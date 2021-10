Hearthstone benutzt uns als Versuchskaninchen und es nervt hart

Dann jedoch fiel mir wieder ein, dass Blizzard gerade bei Hearthstone massive Inkompetenz an den Tag legt. Erst vor wenigen Tagen haben sie das Trollen im PvP des Söldner-Modus per Hotfix ermöglicht und den Modus damit gekillt – zumindest, bis es einen Hotfix für den Hotfix gibt.

Und jetzt kommt, was mich daran so massiv stört: Blizzard testet mit diesen Angeboten gerade, wie weit sie bei den Kunden gehen können. Sie verschieben die Grenzen nicht ganz leicht, sondern fragen sich quasi: Wie viel können wir für die kleinstmögliche Einheit im Spiel verlangen?

Hinzu kommt, dass ich mir die Preise für den Söldner-Modus auch einmal anschauen wollte – also habe ich einen Blick in den Shop des Modus geworfen, um abschätzen zu können, ob sich eine Investition lohnt und die Preise angemessen sind.

Ich habe dem Söldner-Modus in Hearthstone nach einigem Hin und Her doch eine Chance gegeben. Dabei hatte ich sogar in den ersten Stunden durchaus eine Menge Spaß. Der wurde jedoch getrübt, denn einige Hotfixes sorgten dafür, dass Spielmechaniken nicht mehr funktionierten und Trolle sogar freie Bahn hatten.

