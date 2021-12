Hearthstone: Für diese Karte müsst ihr bis zu 720-mal verlieren

Welche Belohnungen gibt es? Insgesamt gibt es 13 goldene Karten (via playhearthstone.com ), die über die Ehre-Questreihe verdient werden können. Die erste Karte gibt es bereits nach 40 Ehre, doch der Betrag steigt rasch an. Das Highlight sind allerdings die finalen Karten, für die insgesamt 7.200 Ehre gesammelt werden muss. Allianz-Spieler bekommen einen goldenen Drek’Thar, Horde-Anhänger den goldenen Vanndar Sturmlanze. Also jeweils die Karte, die sie beim Start des Events verschmäht haben.

Da es wohl extrem unwahrscheinlich ist, 180 Spiele zu gewinnen, die auch noch jedes Mal gegen die feindliche Fraktion gespielt werden oder aber 720 Spiele am Stück zu verlieren, wird das Ergebnis letztlich irgendwo in der Mitte liegen.

Wie viel Ehre ist notwendig? Das kommt grundsätzlich darauf an, welche Belohnungen ihr verdienen wollt. Wer sämtliche Belohnungen abstauben will, muss allerdings den stolzen Betrag von 7.200 Ehre sammeln.

Was ist passiert? Eigentlich sollte die Questreihe rund um „Gespalten im Alteractal“ erst mit dem Launch der Erweiterung am 7. Dezember starten. Doch der neuste Hotfix hat die Questreihe bereits jetzt aktiviert, sodass alle Spieler bereits daran arbeiten können, die notwendige Ehre zu verdienen.

Insert

You are going to send email to