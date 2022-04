Hearthstone will 25 € für eine einzige, neue Karte: „Der 01. April ist vorbei, Blizzard!“

Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Uns würde interessieren, wie ihr über das Thema denkt. Als Cosmetic ok oder trotzdem ein Problem? Schreibt uns dazu gern in die Kommentare.

Die Diskussion über die Monetarisierung von Hearthstone ist beinahe so alt wie das Spiel selbst. In den Augen einiger Spieler sind die Verantwortlichen mit der 25-€-Karte mal wieder über das Ziel hinaus geschossen.

Vorher allerdings brachte Entwickler Blizzard eine neue Karte für stolze 25 € in den Battle.net-Shop: die Diamant-Version von Drek’Thar ( via battle.net ).

Entwickler Blizzard bietet eine Diamant-Version für eine Karte in Hearthstone an, das von der Warcraft-Welt inspirierte digitale Kartenspiel. Dieses Cosmetic kostet ordentliche 25 € und die Fähigkeit passt wie die Faust aufs Auge. Spieler sagen: Die Karte wirkt schon fast wie ein Meme.

