Hearthstone versucht echt verzweifelt mit dem beliebtesten Modus Geld zu verdienen

Es ist klar, dass Blizzard mit einem der beliebtesten Modi in Hearthstone auch Geld verdienen will – daran ist auch nichts verwerflich. Doch der Schlachtfeld-Modus ist wie kein anderer mit Anpassungen vollgestopft, dass man den Eindruck gewinnen kann: Die Entwickler sind echt verzweifelt.

Auch die Skins für die zahllosen Helden in diesem Modus sind eher wenig überzeugend. Im Gegensatz zu „richtigen“ Helden aus den normalen Spiel-Modi, haben die Helden im Schlachtfeld-Modus nämlich keine Voicelines oder Emotes, die benutzt werden können. Man zahlt also tatsächlich nur für eine Bilddatei, die eine andere ersetzt.

Doch ob das wirklich gelingt, dürfte angezweifelt werden. Der Barkeeper ist nämlich ein „persönliches“ Cosmetic. Sprich: Das sieht und hört man sowieso nur selbst. Kosmetische Gegenstände sind in Spielen aber vor allem deswegen so begehrt, weil man sie anderen zeigen und damit von ihnen abheben kann.

Was versucht Blizzard? Schon seit einer Weile versucht Blizzard, mehr und mehr Monetarisierungs-Optionen in den Schlachtfeld-Modus einfließen zu lassen. Angefangen von neuen „Barkeepern“, die dem Spieler andere Sprüche entgegenbringen, bis hin zu Skins für die unzähligen Helden.

Was ist das Problem für Blizzard? Dass der Schlachtfeld-Modus so erfolgreich ist und auch ganz ohne Investition gespielt werden kann, ist für Blizzard allerdings auch ein Nachteil: Die Entwickler verdienen daran nichts. Wer nur den Schlachtfeld-Modus spielt und liebt, muss im Grunde niemals Geld für Hearthtstone ausgeben.

Warum ist „Battlegrounds“ so beliebt? Dass der Schlachtfeld-Modus in Hearthstone sich zu einem Dauerbrenner entwickelt hat, das hat gleich mehrere Gründe:

Der wohl beliebteste Hearthstone -Modus nimmt zu wenig Geld ein – also verkauft Blizzard nun echt sonderbare Anpassungen, um was zu verdienen.

