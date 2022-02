Hearthstone: Alle 35 neuen Karten aus „Onyxias Hort“

Das nächste Mini-Set für Hearthstone steht in den Startlöchern. Wir verraten euch, welche Karten in „Onyxias Hort“ stecken.

Die aktuelle Hearthstone-Erweiterung, Gespalten im Alteractal, hat ungefähr die Hälfte seiner Lebensdauer überschritten. Daher wird es Zeit, die Meta ein bisschen aufzubrechen und neue Karten zu implementieren. Zu diesem Zweck veröffentlicht Hearthstone am 15. Februar 2022 das neue Mini-Set „Onyxias Hort“. Das bringt für jede Klasse 3 frische Karten sowie 5 neutrale Karten. Alle Karten drehen sich dabei um die Drachen-Thematik und dürften spannende, neue Decks hervorbringen.

Worum geht es bei dem Set? Das Mini-Set dreht sich vor allem um Drachen und Zauber, die in irgendeiner Weise mit Drachen interagieren oder sie hervorrufen. Das passt thematisch zu Onyxia, die in Sturmwind als „Lady Katrana Prestor“ bekannt war und Drachen in die Stadt der Menschen eingeschleust hat.

Alle neuen Karten aus „Onyxias Hort“

Alle neuen Karten haben wir für euch hier nach Klassen sortiert. Jede Klasse bekommt 3 neue Karten. Dazu kommen noch einmal 5 neutrale Karten, die von allen Klassen verwendet werden können.

Wie kommt man an die Karten? Wie bei Hearthstone üblich, ist es deutlich einfacher in den Besitz des ganzen Mini-Sets zu kommen. Anstatt sich nur auf Kartenpackungen und das Glück zu verlassen, kann das ganze Set, bestehend aus 35 neuen Karten (66 Karten einschließlich der Duplikate), direkt gekauft werden. Das geht über mehrere Optionen:

2.000 Gold, also über erspielbare Ingame-Währung

15 €, also Echtgeld

70 €, um das ganze Set in vollständig goldener Fassung zu kaufen

Wann startet das Set? Das Mini-Set „Onyxias Hort“ ist ab dem 15. Februar 2022 erhältlich. In aller Regel gehen Updates in Hearthstone in den frühen Abendstunden live, zumeist zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr. Dann müsst ihr das Spiel nur starten und die neuen Karten sind verfügbar – egal auf welche Weise ihr sie dann freischalten wollt.

Was haltet ihr von den neuen Karten? Gefallen sie euch? Sind sie zu mächtig oder zu schwach? Was ist euer Favorit?