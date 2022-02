Hearthstone: Die neuen Karten waren so gut gebalanced, dass sie fast alle geändert werden

Satte 31 Karten wurden in einem der beliebtesten Hearthstone-Modi geändert. Die Balance stimmte einfach hinten und vorne nicht.

Einer der beliebtesten Spielmodi von Hearthstone ist „Battlegrounds“. Das ist quasi ein Auto-Battler, der durch taktische Entscheidungen der Spieler beeinflusst wird. Das Kaufen und Verkaufen von Dienern, das korrekte Anordnen und genaue Abwägen sind Faktoren, die diesen Spielmodus so spannend machen.

Kürzlich hatte Blizzard diesen Modus jedoch um ein neues Feature erweitert, die „Buddies“, zu deutsch „Partner“. Das hat die Balance jedoch komplett über den Haufen geworfen, sodass jetzt mehr als 30 von ihnen überarbeitet wurden.

Was ist in Hearthstone passiert? Die Partner sollten im Schlachtfeld-Modus von Hearthstone ein neues, taktisches Spiel-Element sein. Das sind spezielle Diener, die Spieler im Laufe der Partie freischalten – erst eine gewöhnliche und später dann eine goldene Version. Jeder dieser Partner hat eine ganze eigene Kraft, die in aller Regel gut mit der Heldenfähigkeit zusammenarbeitet.

Doch seit der Einführung der Schlachtfeld-Partner herrscht Chaos. Ein wenig davon schien beabsichtigt zu sein, doch die Balance der Diener war einfach noch nicht optimal.

Was war nun die Folge? Schon wenige Tage nach der Einführung der Schlachtfeld-Partner, gab es jetzt deutliche Veränderungen. Satte 31 Partner wurden in unterschiedlichem Ausmaß überarbeitet. Bei manchen Partnern wurde lediglich die Gasthausstufe der Karte angepasst (die mit anderen Karten und Effekten interagieren kann), in anderen Fällen die Werte und Effekte komplett überarbeitet.

Einige nennenswerte Beispiele sind:

Der Snackverkäufer (Partner von A. F. Karla) verleiht Dienern der Gasthausstufe 3 am Ende des Zuges nun +1 / +2 und nicht mehr nur +1 / +1.

Hauptmann Hellstieg (Partnerin von Cariel Roame) verleiht jetzt 5 zufälligen Dienern +1 / +1, anstatt nur 3 zufälligen Dienern.

Die Ticketkontrolleurin (Partnerin von Tickatus) entdeckt nun einen Dunkelmond-Preis des nächsten Preiszuges, anstelle eines Preises des letzten Preiszuges.

Valithria Traumwandler (Partnerin von Ysera) hat jetzt die Werte 6 / 4 anstelle von 3 / 3.

Lady Sinestra (Partnerin von Todesschwinge) hat jetzt die Werte 1 / 6 anstelle von 3 / 8.

Erfahrene Grabforscherin (Partnerin von Reno Jackson) hat nun die Werte 4 / 1 anstelle von 7 / 3.

Sämtliche Änderungen und Anpassungen aller 31 Karten könnt ihr auf der offiziellen Hearthstone-Seite einsehen.

Was ist sonst in Hearthstone los? Abgesehen von dem Patch warten in Hearthstone gerade viele Spieler auf das kommende Mini-Set der aktuellen Erweiterung „Gespalten im Alteractal“. Die Erweiterung dürfte bereits die Hälfte ihres Lebens-Zyklus überschritten haben und neue Karten werden benötigt, um „frischen Wind“ in die aktuelle Meta zu bringen und die Wartezeit auf die drei neuen Erweiterungen im Jahr 2022 zu verkürzen.

Habt ihr in den Schlachtfeld-Modus mal wieder reingeschaut? Wie gefallen euch die Partner und deren Effekte?