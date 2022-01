Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist wohl, dass Battlegrounds der einzige Modus ist, in dem auch als Kostenlos-Spieler fast vollständig gleiche Chance herrschen. Man benötigt keinerlei Karten und verdient sich alles, was man benötigt, im Verlauf der Runde.

Warum ist „Battlegrounds“ so beliebt? Im Grunde ist Battlegrounds der Versuch von Hearthstone, selbst einen Auto-Battler auf die Beine zu stellen – und das kam ausgesprochen gut an. Der Modus ist in der Community ziemlich beliebt und viele Content-Creator spielen fast nur noch diesen Spielmodus.

Was wird sich ändern? Eine ganze Menge, denn jeder Held bekommt im Grunde eine neue Fähigkeit, den sogenannten „Buddy“ (Deutsch etwa „Kumpane“). Das ist ein Diener, der in den meisten Fällen mit der jeweiligen Heldenfähigkeit interagiert. Ein paar dieser Buddy-Diener wurden bereits vorgestellt, sodass man einen groben Eindruck ihrer Stärke hat.

