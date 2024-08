Hearthstone-Streamer fordert „Gebt uns ein goldenes Legendary“ und Hearthstone sagt „OK“

Hearthstone schenkt euch eine goldene, legendäre Karte. Und die erschafft sogar viele weitere Karten – also holt sie euch ab, solange es sie umsonst gibt.

Hearthstone feiert aktuell seinen 10. Geburtstag, aber die entsprechende Geburtstagsstimmung wollte bisher nicht bei allen Spielerinnen und Spielern aufkommen. Jetzt gibt es endlich ein richtig gutes Geschenk für alle: Eine goldene, legendäre Karte. Die hat Blizzard freigeschaltet, nachdem ein Streamer das gefordert hat.

Was hat der Streamer gesagt? Auf X ist Zeddy immer recht aktiv und kommentiert im Grunde alle paar Stunden oder teilt seine Ansichten zu Hearthstone. So schrieb er vor einer Weile an den Hearthstone-Account:

Wollt ihr euren guten Willen beweisen und die Spieler von Hearthstone belohnen? Dann gebt allen den goldenen Wirt Steinruh, so wie ihr es schon von Anfang an hättet machen sollen. […]

Der Hearthstone-Account antwortete darauf nur mit einem kurzen „Ok“.

Ob das Ganze nur ein Zufall und eine zeitliche Überschneidung ist, lässt sich natürlich schwer sagen – in jedem Fall ist es aber nun eine nette Geste, allen die goldene Karte zur Verfügung zu stellen.

Was ist das für eine Karte? Bei „Wirt Steinruh“ (Harth Stonebrew) handelt es sich um einen neutralen, legendären Diener für 6 Mana mit den Werten 5/5. Der Kampfschrei sagt: „Ersetzt eure Hand mit ikonischen Karten aus der Vergangenheit. (Einmal pro Spiel).“

Wird die Karte ausgespielt, werden die Karten in eurer Hand ausgetauscht und ihr erhaltet stattdessen eine ganze Reihe an Karten mit hohen Synergie-Effekten, die man in der Vergangenheit von Hearthstone bereits kannte. Das reicht von einem Magier mit Antonidas und jeder Menge günstiger Zauber bis hin zu einem Krieger, der endlos „Grimmiger Gast“ beschwören kann.

Mit etwas Glück oder spielerischem Geschick habt ihr mit Wirt Steinruh quasi sofort eine komplette Siegbedingung auf der Hand und könnt das Match gewinnen.

Da Wirt Steinruh in der goldenen Variante gespielt wird, sind auch alle von ihm erzeugten Karten ebenfalls golden, machen also optisch ordentlich etwas her.

Wie bekommt man die Karte? Wenn ihr in den Genuss von Wirt Steinruh in seiner goldenen Form kommen wollt, müsst ihr lediglich in Hearthstone einloggen. Dafür habt ihr bis zum 28. August 2024 Zeit, danach verschwindet das kostenlose Geschenk, wenn ihr es noch nicht abgeholt habt.

Selbst wenn ihr aktuell kein Hearthstone spielt, dann lohnt es sich, die Karte abzuholen. Denn sie wird sich auch in künftigen Decks gut machen, um ein scheinbar verlorenes Spiel noch herumreißen zu können – oder einfach etwas in Nostalgie zu schwelgen, welche absurd starken Kombinationen es in der Vergangenheit von Hearthstone gab. Mit der Aktion will Blizzard auch die Sorge schmälern, dass Hearthstone vor dem Ende steht.