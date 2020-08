In Pokémon GO steht an diesem Sonntag, den 16. August, das Wiederholungs-Event zum GO Fest an. Wir geben euch die Übersicht zum Event und verraten, wie ihr es am besten ausnutzen könnt.

Um was genau geht es? Ende Juli fand das große GO Fest für Zuhause statt. Dort kam es allerdings zu Server-Problemen, weshalb tausende Spieler auf der Welt zeitweise nicht richtig spielen konnten.

Als Entschädigung für diese Probleme können nun alle Trainer, die zum Event ein Ticket hatten, erneut für 3 Stunden ins GO Fest abtauchen. Es werden die 3 Stunden wiederholt, bei denen es damals zu Problemen kam.

So läuft die Wiederholung des GO Fests ab

Wann läuft das Event? Los geht es am Sonntag um 11 Uhr Ortszeit. Bis um 14 Uhr können die Ticket-Inhaber dann nochmal profitieren. Für Spieler ohne Ticket soll es in dem Zeitraum keine besonderen Boni geben.

Es kam zu Problemen auf dem GO Fest, weshalb es nun zum Ersatz-Event kommt.

Das wird passieren: Die technischen Probleme gab es bei 3 unterschiedlichen Habitaten. Deshalb werden Pokémon, die bei den Habitaten

Freundschaft

Wasser

und Feuer

erschienen sind, vermehrt in der Wildnis erscheinen.

Außerdem ist das Item Rauch wieder wichtig. Es wird besondere Pokémon anlocken, die es ausschließlich durch den Rauch gibt. Ein mögliches Monster dafür wäre Icognito.

In Geschenken können die kompletten 3 Stunden über Sonderbonbons enthalten sein. Ihr solltet diese also im Event-Zeitraum öffnen.

Zudem gibt es eine kostenlose Box im Shop, die 2x Rauch und 2 Fern-Raid-Pässe beinhaltet. Rauch hält während des Events ohnehin eine Stunde an. Ihr müsstet also nur einen weiteren Rauch investieren, wenn ihr die vollen 3 Stunden mit Rauch spielen wollt.

Wann erscheinen welche Pokémon? Es gibt hier wieder einen genauen Zeitablauf. Die Habitate wechseln stündlich und laufen wie folgt ab:

Ab 11:00 Uhr: Feuer-Habitat

Ab 12:00 Uhr: Wasser-Habitat

Ab 13:00 Uhr: Freundschafts-Habitat

Die Spawns sollten in der Zeit ganz ähnlich wie beim GO Fest aussehen. In unserer Liste zu den Spawns auf dem GO Fest könnt ihr genau sehen, welche Pokémon zu den unterschiedlichen Habitaten erscheinen.

Unter anderem wird Pikachu erneut zu finden sein.

So nutzt ihr die Wiederholung vom GO Fest am besten aus

So solltet ihr vorgehen: Am meisten könnt ihr aus dem Event holen, wenn ihr während der 3 Stunden auch unterwegs seid. Zuhause bekommt ihr durch den Rauch zwar auch Pokémon, doch unterwegs könnt ihr zahlreiche Spawns ablaufen und zusätzlich noch die Pokémon aus dem Rauch einsacken.

Befolgt also am besten folgende Tipps, um viele Pokémon zu fangen:

Nutzt die kompletten 3 Stunden über Rauch

Lauft durch eine Gegend, die generell viele Spawns bereithält – euer Dorf ist da oft die falsche Wahl

Öffnet Geschenke am besten dann, wenn gerade nicht viel los ist im Spiel

Raids können auch warten – ihr solltet vor allem Pokémon fangen

Wer generell noch Hilfe beim effektiven Spielen braucht, sollte hier schauen: 7 Tipps, wie ihr in 2020 schnell und effektiv Pokémon fangt

Welches Habitat lohnt sich am meisten? Wer nur eine der drei Stunden spielen möchte, sollte vor allem zur Feuer-Stunde spielen. Dort erscheinen auch die besten Feuer-Angreifer im Spiel in der Wildnis und es gibt einige seltene Shinys zu finden.

Ansonsten solltet ihr vor allem schauen, welche Shinys ihr noch haben möchtet. Während des Events wird die Shiny-Rate wieder erhöht sein und ihr habt beste Chancen auf die schillernden Exemplare.

Die ersten Events für September und Oktober wurden ebenfalls schon angekündigt. Ihr könnt für die kommenden Community Days in diese Monate abstimmen!