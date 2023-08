Der Hype-Mann Geoff Keighley verpasst der gamescom 2023 einen Dämpfer

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

So moderiert er regelmäßig große Shows, in denen zahlreiche Trailer zu verschiedenen Spielen gezeigt werden und tritt als Gesicht der jährlich stattfindenden Game Awards und der Opening Night Live auf.

Was sagt Keighley? Gegenüber dem englischen Online-Magazin VideoGamesChronicle sprach Keighley jetzt über die ONL der gamescom 2023 und was Fans von der Show erwarten dürfen.

Insert

You are going to send email to