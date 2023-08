Neues Koop-Spiel kommt für Steam, Xbox und PS5, die Vorgänger waren schon super

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Via Steam , Epic Games sowie Gog.com könnt ihr euch das Spiel für den PC holen. Daneben erscheint es auch für PS5, PS4, XBox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Das Spiel könnt ihr jetzt schon vorbestellen.

Nur der dritte Teil, Trine 3: The Artifacts of Power, konnte viele Spieler nicht überzeugen und erhielt nur eine ausgeglichene Wertung mit 64 % positiven Reviews bei 6.446 Bewertungen (Stand: 12. August 2023, via Steam ).

Gemeinsam mit bis zu 3 weiteren Freunden könnt ihr das Spiel im lokalen Modus und im Online-Koop zocken, wobei jeder von euch einen Helden steuert. Dabei passen sich die Herausforderungen im Spiel automatisch an die Anzahl der Spieler an.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to