Genshin Impact: Achtung! Bestimmte Quests verhindern euren Fortschritt in der Story

Manche Quests in Genshin Impact sorgen dafür, dass Spielerinnen und Spieler in der Hauptstory nicht vorankommen. Ihre Charaktere sind zu „beschäftigt“ und können am Geschehen nicht teilnehmen, bis die Quests abgeschlossen sind.

Um diese Quests geht’s: Genshin Impact bietet seinen Fans zahlreiche Nebenquests, die sie zusätzlich zu der Haupstoryquest erledigen können. Dazu gehören auch Charakter-Quests.

Sie geben einen tieferen Einblick in die Hintergrundgeschichten von spielbaren Charakteren und in den meisten von ihnen kann man die jeweiligen Charaktere auch anspielen, sofern man sie noch nicht besitzt. Um sie freizuschalten, benötigt man ab dem 32. Abenteurererrang besondere Schlüssel, die durch Daily-Quests erspielt werden können.

Man kann maximal 8 Schlüssel besitzen. Das führt dazu, dass manche Spielerinnen und Spieler die Charakter-Quests freischalten, damit ihre zusätzlichen Schlüssel nicht verfallen. Sie erledigen sie aber nicht sofort und das stellte sich mit dem neuesten Update als ein Problem heraus.

„Nilous ist beschäftigt“

Das ist das Problem: Die Charaktere in Genshin Impact folgen der spielinternen Logik, dass sie nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein können. Das heißt, dass wenn ein Charakter bereits in eine Quest verwickelt ist, muss sie erst abgeschlossen werden, bevor er in die nächste Quest hüpfen kann.

Wenn ihr also etwa die Story-Quest von Nilou angenommen und noch nicht abgeschlossen habt, dann werdet ihr bei den neuen Haupt-Quests nicht weit kommen. Diese Quests benötigen für ihren Fortschritt die Anwesenheit bestimmter Charaktere, doch wenn sie bereits in einer Charakter-Quest stecken, kommt eine Fehlermeldung und sie werden als „beschäftigt“ angezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt „Sorry, gerade keine Zeit!“

Auf reddit und Social Media wurden diverse Spielerinnen und Spieler kalt erwischt, als sie sich nach dem letzten Update am 2. November in die neuen Hauptquests stürzen wollten. Zu den Charakteren, die bis jetzt als zu beschäftigt gemeldet wurden, gehören:

Collei

Nilou

Tighnari

Cyno

Wer also am Wochenende gemütlich durch den neuen Story-Abschnitt spielen wollte, sollte vorher seine Quest-Liste überprüfen, ob dort keine Überraschung auch euch wartet.

Wie vermeide ich das? Die einfachste Lösung für das Problem ist natürlich, keine Charakter-Quests anzunehmen, bevor die Hauptgeschichte abgeschlossen wurde. Falls ihr eine solche Quest aber schon angenommen habt, bleibt euch nichts anderes übrig, als sie erst zu beenden. Danach könnt ihr die Hauptstory weiterspielen.

Es scheint aber auch eine andere Option für geduldige Fans zu geben, die genug Schlüssel besitzen. In einigen Posts auf Twitter wird berichtet, dass sich bestimmte Dialoge in der Hauptstory verändern, wenn man vorher die Charakter-Quests erledigt hat.

Es könnte sich also lohnen, vorher alle entsprechenden Nebenquests abzuschließen, um das meiste aus der Hauptstory rausholen zu können. Diese Information ist allerdings noch nicht bestätigt.

Hat es euch auch erwischt oder erledigt ihr eure Neben-Quests immer sofort? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wie ticken Leute, die 90.000 $ für Charaktere in Genshin Impact ausgeben?