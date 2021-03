Jede Person, die am PC zocken will, braucht sie: Eine Maus. Und mit Logitech, Razer, Roccat und vielen anderen Herstellern gibt es jede Menge Auswahl für Spieler. Doch was ist für euch bei einer Gaming-Maus am wichtigsten? Das will MeinMMO von euch in einer Umfrage wissen.

Jeder Gamer braucht am PC eine Gaming-Maus, mit der er gut zocken kann. Denn alle wichtigen Bewegungen und Aktionen werden mit diesem Gerät durchgeführt. Doch Gamer haben sehr unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche, wenn es um ihre Lieblings-Maus geht.

Hier auf MeinMMO habt ihr bereits hitzig über eine Gaming-Maus für 300 Euro diskutiert. Viele Leser halten von der vorgestellten Gaming-Maus sehr wenig, denn ihnen fehlen wichtige Funktionen wie das Mausrad oder zusätzliche Tasten. So schreibt der MeinMMO-Leser JensSigle über die echte Gaming-Maus:

Eine Gaming-Maus (hochwertige) braucht mindestens 2 bis 3 Zusatztasten für Messer, Granate und Schnellwaffenwechsel, dann noch zwei Tasten beim Mausrad für Maus-Speed, weil sonst muss man das bei jedem Game neu einstellen. Für Scharfschützen sehr wichtig, da wird im Normalfall Maus-Speed gedrosselt. Dann noch eine RGB-Leuchte als Rückmeldung für die eingestellte Maus-Geschwindigkeit. Die richtige Form und Größe, am besten einstellbar und der Preis bei 75 € – 190 €. Dann kommt das Gewicht und keine Funk-Maus, wichtig!

Das wollen wir heute von euch wissen: Was spielt für euch beim Kauf einer Gaming-Maus die wichtigste Rolle? Hier sind ein paar Gedanken, die wir euch zu den Fragen mit auf den Weg geben wollen:

Zockt ihr am liebsten mit einer leichten Maus oder habt ihr lieber einen “Klotz” in der Hand? Oder habt ihr es am liebsten, wenn ihr sogar das Gewicht beliebig konfigurieren könnt?

Wie wichtig ist euch Ergonomie? Zockt ihr mit einer reinen Rechtshänder-Maus oder habt ihr eine symmetrische Maus, mit der man auch mit Links zocken kann?

Wollt ihr eine Maus, die euch viele Möglichkeiten via Software bietet, wo ihr jede Kleinigkeit eurer Maus einstellen könnt? Oder reichen euch die Ingame-Möglichkeiten?

Soll eure Maus schick aussehen, der Ferrari unter den Gaming-Mäusen sein und sich von anderen Gaming-Mäusen abheben oder seid ihr lieber Purist und wollt euch geht es nur um die reinen Gaming-Funktionen?

Seid ihr MMO-Spieler und benötigt jede Menge Tasten, die ihr beliebig einstellen könnt, oder setzt ihr lieber auf das absolute Minimum aus Maustasten und Mausrad?

Einige User lieben kabellose Mäuse, andere schwören auf Wireless-Mäuse. Welche Maus liegt euch am besten?

Viele Faktoren spielen bei einer Gaming-Maus eine Rolle

Wer eine Gaming-Maus kaufen will, der findet auf dem Markt jede Menge Auswahl. Denn die Hersteller setzen zum Beispiel auf ein sehr unterschiedliches Aussehen und bieten sehr unterschiedliche Funktionen.

Während einige Mäuse 10, 12 oder mehr Tasten anbieten und damit Spieler von komplexen MMOs ansprechen wollen, bieten andere Hersteller kleine und leichte Mäuse an, die vor allem Shooter-Spieler überzeugen sollen.

Mit Logitech Lightspeed oder Razer Hyperspeed gibt mittlerweile auch Techniken, die kabellose Mäuse so latenzfrei wie möglich machen wollen.

Eure Meinung ist gefragt

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Wahl wie immer in dem Umfrage-Tool in diesem Artikel treffen. Außerdem könnt ihr unter unserem Artikel mit anderen Lesern diskutieren. Ihr könnt dabei bis zu sechs Punkte auswählen. Danke fürs Voten und viel Spaß!

Was ist für euch am wichtigsten? Welche Funktion oder Eigenschaft braucht eure Gaming-Maus unbedingt oder worauf könnt ihr auch gern verzichten? Habt ihr sogar bereits eine Lieblings-Maus? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Ihr wollt euch von einer besonders coolen Gaming-Maus inspirieren lassen? Ein User hat eine besondere Bogen-Maus für seinen Lieblingscharakter Hanzo in Overwatch kreiert. Dazu hat er seine Logitech G502 in einen Bogen umgebaut. Und diese Maus funktioniert wirklich, denn er zockt in einem Video erfolgreich damit Overwatch.