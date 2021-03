Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch diese extrem leichte Gaming-Maus kaufen oder haltet ihr sie für ein schlechtes Gimmick auf dem Schreibtisch? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare.

Hat die Maus bereit jemand getestet? Die Maus konnten bereits einige Leute ausprobieren. So hat der YouTuber Brandon Taylor (186.000 Abonnenten) die Maus in einem Video vorgestellt. Der zeigt sich von dem geringen Gewicht und der tollen Verarbeitung angetan.

Darum ist die Maus so teuer: Die Maus wird aus Kohlefaser hergestellt und darum liegt der Preis der Maus auch bei 299 Euro. Die Entwickler arbeiten bereits an der Version M2K, erklären den Preis auf ihrer eigenen Internetseite und zeigen sich durchaus selbstbewusst:

Was ist das für eine Maus? Im Inneren der Maus kommt der PMW 3360 von Pixart zum Einsatz, das ist ein leistungsfähiger und hochauflösender Sensor, der in vielen Gaming-Mäusen eingesetzt wird. Die Maus setzt außerdem auf widerstandsfähige Omron-Switches und auf eine Abtastrate von 1.000 Hertz. Damit bietet das Gerät aktuelle Standards wie jede andere Gaming-Maus.

Das wurde vorgestellt: Am 29. März 2021 traten die Brüder Dominik und Patrick Schmalzried bei der TV-Sendung “Die Höhle der Löwen” auf und präsentierten die “leichteste Gaming-Maus der Welt.” Denn die Zaunkoenig M1K wiegt gerade einmal 23 Gramm. Die Maus besteht aus Kohlefaser, deswegen ist das kleine Gerät so leicht.

In der TV-Show “Die Höhle der Löwen” werden jede Woche innovative oder schräge Ideen vorgestellt. Hier werben Start-ups, Erfinder und Gründer um Risikokapital. Sie stellen innovative Ideen vor und bieten den Investoren (“Löwen”) Geschäftsanteile für Geld an.

