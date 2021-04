Fortnite: Tresore öffnen – Season 6 Herausforderung

Das Öffnen eines Tresors ist so langsam, dass es oft am besten ist, sich zuerst eine Waffe zu schnappen, den Ort zu sichern und schließlich den Behälter zu öffnen, ohne das Risiko, unterbrochen zu werden. Achtet ebenfalls darauf, dass der Boden, der den Tresor trägt, nicht bricht!

Dies ist zweifellos eine der zermürbendsten Herausforderungen auf der Liste dieser Woche, da die geringe Anzahl von Tresoren in Kombination mit der Tatsache, dass sie knifflig zu öffnen sind, Dutzende von gegnerischen Spielern an die Orte bringen wird.

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Challenge ist eine der Herausforderungen der Woche 6 in Fortnite Season 6. Der Name der Herausforderung mag für diejenigen verwirrend sein, die die gepanzerten Tresore von dem Start des 2. Kapitels kennen, aber es handelt sich um die kleinen Metalltresore voller Goldbarren, die an einigen Stellen auf der Insel zu finden sind.

