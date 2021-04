Die Orte liegen nicht gerade nahe aneinander. Es könnte also sein, dass ihr die Aufgabe in verschiedenen Matches erledigen müsst, wenn ihr kein Auto findet, mit dem ihr durch die Map düsen könnt.

Wo müsst ihr hin? Lockies Leuchtturm befindet sich nordwestlich von Stealthy Stronghold auf einer kleinen Insel. Der Ort ist ziemlich weit am Rande der Map – ihr solltet auch also nicht zu lange dort aufhalten, weil der Sturm hier schneller einzieht.

Als Orientierung findet ihr in der Nähe den benannten Ort Sweaty Sands. Um das Haus “Fancy View” zu besuchen landet am besten beim Gitterfeld A4.

Was ist das für eine Aufgabe? In der 6. Wochen der Season 6 sollt ihr verschiedene Orte auf der Map der Season 6 aufsuchen. Da es sich dabei aber um unbenannte Orte handelt, sind sie nicht so leicht zu finden. Wir zeigen euch deshalb die genauen Fundorte, damit ihr euch die EP-Belohnung holen könnt.

Insert

You are going to send email to