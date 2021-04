In Fortnite: Battle Royale könnt ihr jetzt eine neue exotische Waffe ergattern. MeinMMO zeigt euch den Fundort des Grappler-Bogens, wie ihr ihn bekommt und ob sich die Suche danach auch für euch lohnt.

Das ist gerade los in Fortnite: Der Start von Season 6 brachte das Urzeit-Thema auf die Insel von Fortnite. Mit dazu kamen neue Waffen, die ihr euch zum Teil sogar selbst herstellen könnt. Wer sich direkt besondere Knarren sichern möchte, kann sich auch auf die Suche nach exotischen Waffen machen.

Exotische Waffen werden nur bei gewissen NPCs auf der Map verkauft. So ist es auch beim neuen Grappler-Bogen, der schon im Update 16.20 vorgestellt wurde.

Wo befindet sich der Grappler-Bogen?

Hier müsst ihr suchen: Den neuen Bogen könnt ihr nur bei einem NPC auf der Map kaufen. Dabei handelt es sich um den Charakter “Lara Croft”, der sich in Stealthy Stronghold befindet.

An diesem Ort befindet sich der Grappler-Bogen

Um Lara Croft schnell zu finden, solltet ihr in der Mitte des Dschungels von Stealthy Stronghold landen – dort wo sich eine Ansammlung von Stein-Ruinen befinden. Sobald der NPC in eurer Nähe ist, werdet ihr auf eurer Mini-Map eine Sprechblase sehen. Geht zu Lara Croft und startet eine Unterhaltung. Im Auswahlrad sollte dann der Kauf des Grappler-Bogens angezeigt werden und ihr müsst dieses Feld nur noch auswählen.

Wie teuer ist der Grappler-Bogen? Die exotischen Waffen bekommt ihr nur, wenn ihr Goldbarren dafür zahlt. Die Preise können je nach Waffe variieren – für den Grappler-Bogen müsst ihr 500 Goldbarren zahlen. Falls ihr noch nicht genug Barren habt, zeigen wir euch Tipps, wie ihr schneller Goldbarren sammeln könnt.

Lohnt sich der Grappler-Bogen in Fortnite?

Was macht den Bogen aus? Der Grappler-Bogen kann für verschiedene Dinge in einer Runde eingesetzt werden. Denn wie der Name schon sagt, schießt er mit einem Grappler, der sich beliebig einhaken lässt und euch über Hindernisse bringt. Damit könnt ihr euch also sogar schneller fortbewegen, coole Tricks vollführen oder 89 Schaden an Gegnern verursachen.

Der Bogen lohnt sich also vor allem, wenn ihr eine Waffe möchtet, die euch Abwechslung in der Runde bringt. Bedenkt aber, dass ihr dafür Goldbarren investieren müsst. Überlegt euch also gut, ob ihr den Bogen wirklich haben möchtet – immerhin habt ihr den Grappler-Bogen jeweils nur für die eine Runde.

In Season 6 gibt es eine große Auswahl an Bögen

Die Bögen in Fortnite können eine gute Wahl sein, wenn ihr eine starke Waffe möchtet, die auch auf Distanz schießt. Nach einem Buff sind die Bögen schon fast zu stark, sodass ihr euch jetzt sogar davon fürchten müsst.