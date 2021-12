Beim Online-Spiel Fortnite sind am 29.12. die Server down. Es gibt seit einigen Stunden viele Fehlermeldungen, die Leute hängen in Warteschlangen und sind genervt. Wir schauen darauf, was Epic sagt, und wie der zeitliche Ablauf der Störung bei Fortnite.

Das ist der zeitliche Ablauf des Server-Downs bei Fortnite am 29.12:

Um 17:13 Uhr deutscher Zeit meldete Epic-Games über Fortnite, es gäbe Probleme beim Login, im Matchmaking und mit anderen Schwierigkeiten. Epic schaue sich das näher an.

Um 19:13 Uhr deutscher Zeit kam dann die Meldung: „Fortnite sei im Moment nicht zu erreichen“, die Leute wären nicht mehr in der Lage, einzuloggen.Man untersuche das Problem und teile mit, sobald die Server wieder online sind.

Wer im Moment kein Fortnite spielen kann, dem sei gesagt: Das liegt nicht an euch, eurem Internet-Anbieter oder an der neuen Ampel-Koalitition in Berlin – das sind weltweite Probleme gerade.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Fortnite machte ab 17 Uhr Schwierigkeiten und war dann ab 19 Uhr nicht mehr zu erreichen.

Die Nachricht von Epic Games deckt sich auch mit dem Verlauf der Schwierigkeiten, den man über Google Trends beobachten kann: Die Suchanfragen nach Fortnite stiegen ab 16:50 Uhr deutscher Zeit stark an, erreichten dann um 19:08 Uhr einen Höhepunkt und sind seitdem auf konstant hohem Niveau.

Wie ist die Reaktion? Bei Fortnite kennt man Server-Ausfälle. In der “Wachstums-Phase” von Fortnite, so 2018 herum, gab es die regelmäßig. Fortnite wurde zu der Zeit überrannt, so beliebt war das Spiel. In den letzten Jahren sind solche Probleme aber seltener geworden.

Am 29.12. kommentieren Nutzer auf Fortnite den Server Down eher belustigt und ironisch:

Ein Nutzer fordert, 100.000 V-Bucks und den Skin “Renegade Raider” als Entschädigung

Ein zweiter Nutzer schreibt: “Das Game ist tot (wortwörtlich(

Der Artikel entsteht im Breaking-Verfahren und wird aktualisiert.