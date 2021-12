Am 29. Dezember gab es große Probleme in Fortnite. Die Server waren etwa 5 Stunden down – viele Spieler konnten zwischen Weihnachten und Silvester einen Abend nicht spielen. Skandal! Rasch wurden Forderungen nach „Kompensation“ laut, Spieler forderten gar seltene Skins oder V-Bucks als Ausgleich. Tatsächlich scheint es 2022 irgendeine Art von Entschädigung für die Downtime zu geben.

Was war in Fortnite los?

Am 29.12. gegen 17:13 Uhr unserer Zeit kam es zu Verbindungs-Problemen bei Fortnite. Es entstanden lange Warteschlangen, Spieler kamen nicht reibungslos ins Game rein.

Ab 19:13 Uhr unserer Zeit ging dann nichts mehr. Die Server waren down, Fortnite konnte gar nicht mehr gespielt werden.

Das Problem blieb etwa bis 0:30 Uhr in der Nacht bestehen, dann löste sich das Problem wieder.

Epic Games will Fortnite-Probleme 2022 erklären

Woran lag das? Das weiß man noch nicht. Epic Games meldete nur: „Die Fortnite-Spiele-Server sind zurück und ihr könnt das Winterfest weiterfeiern.“

Es heißt, man werde sich 2022 mit Informationen zu Wort melden und erklären, wie man sicherstellen will, dass sowas nicht mehr passiert.

Grün ist immer gut – genaue Informationen soll es in der 1. Woche 2022 geben.

Epic Games will helfen, “verlorene Zeit wiedergutzumachen”

Gibt es einen Ausgleich? Epic Games sagt dazu: „Wir werden euch mitteilen, was wir tun werden, um euch zu helfen, die verlorene Zeit wiedergutzumachen.“

Das klingt danach, als will Epic Games den Spielern irgendwas geben, aber vielleicht eher Bonus-EXP oder einen Fortschritt im Battle Pass als das, was die sich wünschen.

Spieler fordern V-Bucks oder extrem seltene Skins als Ausgleich

Was wünschen sich Spieler denn? Die größte Forderung ist klar nach „V-Bucks“, das ist die Ingame-Währung, mit der sich Spieler alle möglichen Cosmetics kaufen können, den sie möchten.

Es werden auch Wünsche nach bestimmten, extrem wertvollen Skins gefordert, die es vor Jahren mal in Fortnite gab, die aber kaum wer hat: Wie den Renegade Raider, den Belohnungs-Skin für Season 1.

Was gab es früher? In der Vergangenheit, 2018, war es etwa so, dass Spieler als Ausgleich für eine Server-Downtime „Battle-Pass Sterne“ bekamen, also eher eine „zweck-gebundene Entschädigung“.

Es kam aber auch schon vor, dass man allen Spielern für eine Downtime einen einzigen, bestimmten kosmetischen Gegenstand schenkte, etwa ein „Back Bling“. Den hatten dann alle.

Man darf gespannt sein, wie Epic Games die Spieler dieses Mal dafür entschädigen wird, dass sie 5 Stunden kein Fortnite spielen konnte. Es sieht nicht so aus, als werden es V-Bucks.

Aber früher war in Fortnite ja vieles anders:

