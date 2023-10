Nun ist der Tod jedoch hinter den damaligen Opfern des Unglücks her. Doch nicht nur diese sind in seinem Visier, auch deren Nachkommen stehen auf seiner Liste.

Wie ist die Geschichte des neuen Films? Die Story von Final Destination 6 dreht sich um Stefani. Die 18-Jährige verlässt ihr Zuhause, um auf ein College zu gehen. Jedoch wird sie von Albträumen geplagt, in denen sie träumt, dass sie bei einem Unfall in den 1960ern umkommt.

In den Final-Destination-Filmen geht es um eine Gruppe Personen, die versucht, ihrem vorbestimmten Tod zu entkommen. Jedoch holt das Schicksal sie meist in Form von skurrilen Unfällen wieder ein.

