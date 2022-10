FIFA 23: Rulebreakers startet morgen – Leaks & Infos zum Event

Und auch Nabil Fekir hat in FIFA seine Fans – der Offensivspieler sorgte nämlich schon im letzten Jahr, zu einer ähnlichen Zeit, mit einer heftigen Spezialkarte für Angst und Schrecken in FIFA 22.

Leaks zu Rulebreakers: Der FIFA-Leaker „Fut Sheriff“ hat über Twitter wieder einige Namen veröffentlicht, die im Event eine Spezialkarte bekommen könnten. Schon in der Vergangenheit trafen die Prognosen des Leakers in der Regel ein.

Was ist Rulebreakers? Das Rulebreakers-Event kennen Spieler bereits aus früheren FIFA-Ablegern . Das brachte bislang immer Spezialkarten für Spieler, deren Werte so verändert wurden, dass sich der Spieler ganz anders als sonst spielen lässt.

Wann startet Rulebreakers in FIFA 23? Das neue Rulebreakers-Event startet am Freitag, den 14. Oktober 2022, um 19:00 Uhr. Das bestätigt ein neuer Ladebildschirm in FIFA 23.

