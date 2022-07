FIFA 22: Das FUTTIES-Event startet morgen – Alle Leaks und Infos

Morgen, am 15. Juli 2022, beginnen die FUTTIES in FIFA 22 Ultimate Team. Alles, was ihr zum neuen Event wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann starten die FUTTIES? Das neue FUTTIES-Event startet am Freitag, dem 15. Juli 2022 um 19:00 Uhr in FUT 22.

Was ist das für ein Event? Die FUTTIES finden nicht zum ersten Mal statt und ein Blick auf die vergangenen Jahren lässt erahnen, wie das FUTTIES-Event dieses Mal ablaufen könnte. In den Vorjahren war es stets so, dass die FUT-Spieler abstimmen konnten, welche Spieler heftige Upgrades erhalten.

In diesem Jahr scheint dieser Aspekt wieder an Bord zu sein, denn es tauchte bereits eine Spielerwahl zwischen Havartz, Wan-Bissaka und Diaz auf, bei der die beiden Gewinner-Karten neben verbesserten Werten ein Weak-Foot-Upgrade erhalten. Über die SBC (Squad Building Challenge) sollen die Karten dann verfügbar sein.

Außerdem sollte in den Packs auch diesmal eine bunte Mischung bisheriger Spezialkarten aus FUT 22 zu finden sein. Ein „Best of FUT 22“ sozusagen.

FIFA 22 FUTTIES – Erste Leaks

Diese Leaks gibt es: Wie mittlerweile üblich hat der bekannte FIFA-Leaker Fut Sheriff (via Twitter) mal wieder Leaks veröffentlicht. Woher diese Informationen stammen, ist allerdings auch diesmal wieder nicht bekannt.

So soll es vermeintlich wieder die „Dynamic Duos“-Aufgaben geben. Laut FUT Sheriff mit folgenden Spielern:

ZOM: Mount (Chelsea FC)

RAV: Reece James (Chelsea FC)

ST: Nketiah (Arsenal FC)

ZOM: Smith Rowe (Arsenal FC)

Ansonsten ist es recht ruhig, was Leaks zu den neuen Karten angeht. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald es neue Informationen oder Leaks zu den FUTTIES gibt.

