5 Spieler, die in FIFA 22 dringend neue Gesichter brauchen

Bei welchen Spielern würdet ihr gerne ein neues Game Face sehen? Oder findet ihr es gar nicht so schlimm, wenn manche Spieler keine echten Gesichter im neuen FIFA-Teil haben? Verratet es uns doch in den Kommentaren.

Das ist Reinier: Der junge Stürmer von Borussia Dortmund hat in diesem FUT-Jahr interessante Karten bekommen , die in vielen Bundesliga-Mannschaften zu finden waren. Doch nach einem Tor mit der starken Stürmer-Karte musste man sich häufig fragen, wer auf dem Platz seinen grandiosen Treffer bejubelt , denn wie Reinier sieht der Spieler sicherlich nicht aus.

Das ist Martin Odegaard: Schon im letzten Jahr haben wir uns bei MeinMMO einen Face-Scan für das ewige Talent Martin Odegaard gewünscht. Doch bisher ist unser Wunsch noch nicht in Erfüllung gegangen. Der Norweger erhält zwar Spezialkarten am laufenden Band, doch von seinem echten Gesicht fehlt in FIFA 21 jede Spur.

Das ist Giovanni Reyna : Zwar wurde das junge Talent von Borussia Dortmund bereits mit einer extrem starken 91er Karte ausgestattet, doch ein echtes Gesicht fehlt dem offensivem Mittelfeldspieler in FIFA 21 noch immer. Wir hoffen, dass sich das in FIFA 22 endlich wird und Reyna endlich einen Face-Scan spendiert bekommt.

Das ist Robin Gosens: Robin Gosens spielt beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo und konnte besonders in der Champions League sowie bei der Europameisterschaft auf sich aufmerksam machen. Der stark aufspielende Verteidiger hat in FUT 21 bereits eine starke 85er Karte erhalten, doch ingame sieht Gosens dem Spieler auf der Karte alles andere als ähnlich.

