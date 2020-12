FIFA 21 bringt neue Spezialkarten und 2 davon sind wirklich zum Fürchten

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das macht die beiden so gefährlich: Sowohl Dembéle als auch Saint-Maximin gehören in FIFA 21 zu den absoluten Meta-Karten. Beide sind extrem schnell, dribbelstark und dazu auch noch gut im Abschluss. Ebenso verfügen beide über den gefürchteten Status als 5-Sterne-Skiller, Dembélé hat auch noch 5 Sterne auf dem schwachen Fuß. Bei Saint-Maximin sind es 4, womit er auch nicht viel schlechter aufgestellt ist.

Das sind die neuen Freeze-Karten: Nachdem bereits Leaks darauf hingedeutet hatten, sind nun tatsächlich fünf neue Freeze-Karten in den Packs von Ultimate Team zu finden. Sie schließen sich dem aktuellen 3. RTTF-Team an, dass weiterhin zu bekommen ist.

In FIFA 21 landen heute neue Freeze-Karten in Ultimate Team. Die kommen mit verbesserten Werten und neuen Positionen daher. Zwei Karten stechen dabei besonders hervor.

