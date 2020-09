FIFA 21: Erste Streamer ziehen schon vor Release die stärksten Karten

Noch bevor FIFA 21 erschienen ist, durften FIFA-Streamer bereits ins Spiel und öffnen dort fleißig Packs. Dabei ist die Ausbeute der Pack Openings erstaunlich gut.

Was war da los? Noch vor dem offiziellen Vorabzugang durften einige bekannte FIFA-YouTuber und -Streamer in die FIFA-Saison starten. EA nennt diesen auserwählten Kreis „EA Gamechanger“. Diese haben schon jetzt Zugriff auf das Spiel und können bereits Packs öffnen, sich Teams bauen und die Gameplay-Neuerungen ausprobieren.

Wann könnt ihr FIFA 21 spielen? Offiziell erscheint FIFA 21 in der Standardversion erst am 9. Oktober. Früheren Zugang gibt es aber mit einer Mitgliedschaft bei EA Play oder dem Kauf einer Spezialedition von FIFA 21

Diese Karten holten die FIFA-Streamer

Auf YouTube und twitch gibt es mittlerweile haufenweise Videos von „Gamechangern“, die in FIFA 21 Ultimate Team bereits zahlreiche Packs öffnen. Verrückt ist, dass manche Streamer dabei richtiges Pack-Luck haben und extrem starke Karten ziehen.

Diese Karten holen die Streamer: Die krasseste Karte der FIFA-Streamer dürfte wohl MattHDGamer (via twitch) gezogen haben. Er holt aus einem Seltenen Gold Pack tatsächlich eine der besten Icon-Karten im Spiel: 91er Pelé. Eine wahnsinnig gute Karte, die viele FUT-Spieler sich nicht mal im Endgame leisten können.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Wenn das Video bei euch am Anfang startet, dann spult auf Minute 28 vor.

Doch auch YouTuber REEV (via YouTube) hat extremes Glück und zieht mit Lionel Messi die beste Gold-Karte in FUT 21. Diese dürfte, besonders zu Beginn des Spiels, Preise im Millionen-Bereich erzielen.

Quelle: REEV

Ein weiterer YouTuber mit riesigem Glück ist ZerkaaPlays (via YouTube). Er zieht während einer Aufnahme Kylian Mbappé aus einem seltenen Gold Pack. Eine Karte, die wohl zu den begehrtesten Stürmern in FIFA 21 zählen wird.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Sollte das Video bei euch am Anfang starten, dann springt zu Minute 8:15.

Warum ziehen die Streamer so starke Karten? Es ist wichtig zu wissen, dass viele FIFA-Streamer nicht davor zurückschrecken sehr viel Echtgeld in FIFA Points zu investieren und sie deshalb in der Lage sind massenhaft Sets zu öffnen. Dass dabei dann die ein oder andere starke Karte bei rumspringt, dürfte klar sein.

Dabei führen die teuren Packs, FIFA Points und Pack Openings mit den dazugehörigen Streams zu immer mehr Kritik. Besonders nachdem EA den Kauf von FIFA Points in einem Spielzeugkatalog beworben hat.

Die Kritik teilt auch der deutsche FIFA-Profi Tim Latka, der deshalb in FIFA 21 komplett auf FIFA Points verzichten will und sich komplett ohne den Einsatz von Echtgeld eine wettbewerbsfähige FUT-Mannschaft aufbauen will.

Wie sieht das bei euch aus? Freut ihr euch auf die Packs in FIFA 21 Ultimate Team? Und werdet ihr Geld für FIFA Points ausgeben oder die Packs lieber spielerisch freischalten?