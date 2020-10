FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Warum ausgerechnet Petr Cech? Es nicht das erste Mal, dass dsrii mit einem Torhüter auf Torejagd geht. In FIFA 20 hat er ein ähnliches Video (via reddit ) gepostet, damals noch mit der Torwart-Legende Lev Yashin.

Am Ende des Videos wird die Statistik der Cech-Karte eingeblendet. Und die ist wirklich beeindruckend. In 87 Spielen erzielt dsrii 106 Tore mit dem Keeper.

Hier könnt ihr in dem 3:20 Minuten langen Video sehen, wie er seine Online-Gegner in Division Rivals demütigt:

Was ist auf dem Video zu sehen? Schön heraus gespielte Traumtore, Scorpion-Kicks, Volleys, Skill-Moves und Kopfballtore. All das seht ihr in der Goal-Compilation von dsrii. Das Besondere: Der Torschütze ist jedes Mal die Torwart-Ikone Petr Cech .

Dass Torhüter eigentlich zum Verhindern von Toren da sind, ist dem reddit-User dsrii (via reddit.com ) scheinbar egal. Er nutzt Goalkeeper wohl lieber zum Tore schießen und zeigt dies beeindruckend in einem Video auf reddit.

Ein Spieler in FIFA 21 hat offenbar keine Lust auf normale Stürmer und greift deshalb auf die Torwart-Legende Petr Cech zurück. Und was er mit dem Keeper für Tore erzielt, ist der Wahnsinn.

