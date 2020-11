ESO gibt’s zum Black Friday mit Greymoor so günstig wie nie zuvor

The Elder Scrolls Online gibt es zum Black Friday besonders günstig. Am so genannten „Schwarzen Fredas“ sind Grundspiel sowie das neue Kapitel Greymoor mit den bislang größten Rabattaktionen in der Geschichte des Spiels zu haben. Was es kostet und wie ihr am schwarzen Fredas teilnehmt, erfahrt ihr hier.

Wie lautet das Angebot zum „Schwarzen Fredas“: Neben Feiertagen wie Weihnachten, Halloween und Fasching gibt es in Tamriel mit dem „Schwarzen Fredas“ ein Äquivalent eines irdischen Events im Spiel. Wie in unserer Welt dreht es sich hier um Schnäppchen, weswegen man unter anderem das Spiel und das neue Addon Greymoor besonders günstig bekommt.

Auf das Grundspiel bekommen User von PC, Mac, Stadia und Xbox einen satten Rabatt von 60 Prozent. Das neue Kapitel Greymoor wird sogar 67 Prozent günstiger angeboten. So große Nachlässe gab es bisher noch nie bei ESO.

Die Preise und Infos zum Black-Friday-Deal für ESO und Greymoor

Die Preise sind je Plattform unterschiedlich und das Angebot hat auch jedes Mal eine andere Geltungsdauer. Der erstgenannte Preis bezieht sich auf die reguläre Version (in der alle Kapitel inklusive Greymoor enthalten sind), der zweite Betrag auf die jeweilige Collector’s Edition, die zusätzliche Inhalte bietet.

Version Standard / CE Gültigkeit bis Grundspiel PC/Mac 23,09/29,69 € 1. Dezember Greymoor PC/Mac 13,19/18,14 € 1. Dezember Grundspiel Stadia 23,09/29,69 € 3. Dezember Greymoor Stadia 13,19/18,14 € 3. Dezember Grundspiel Xbox 23,09/29,69 € 4. Dezember Greymoor Xbox 13,19/18,14 € 4. Dezember Grundspiel PlayStation 23,09/29,69 € 30. November

Ich will aber nur Greymoor auf der PlayStation! Leider gibt es für die PlayStation nur einen Deal über das Grundspiel samt allen Kapiteln. Das Upgrade auf Greymoor alleine wird auf dieser Plattform leider nicht verbilligt angeboten.

Ist das nur das Grundspiel? Die Deals zum „Grundspiel“ enthalten übrigens zusätzlich noch die Kapitel Morrowind, Summerset, Elsweyr und auch Greymoor. Wer also noch nie ESO gespielt hat, sollte hier zuschlagen.

Welche Collector’s Inhalte bekomme ich? Wer die Collector’s Edition des Grundspiels kauft, bekommt die zugehörigen digitalen Spezial-Inhalte nicht nur für Greymoor, sondern auch für die anderen enthaltenen Kapitel. Ihr könnt also unter anderem die coolen Katzen-Emotes aus Elsweyr oder das Assassinen-Outfit aus Morrowind so bekommen.

Wer das Grundspiel-Paket bestellt, bekommt noch zusätzlich zu den Greymoor-Goodies die aus Morrowind, Summerset und Elsweyr.

Wo kann ich das Angebot kaufen? Geht einfach auf die Shop-Page von ESO und wählt euer gewünschtes Produkt und eure Plattform aus. Ihr werdet dann direkt zum Angebot weitergeleitet.

Wo bekomme ich die ganzen anderen DLCs zu ESO? Die Dungeon- und Zonen-DLCs, wie Orsinium, Murkmire oder die Stadt der Uhrwerke gibt’s nach wie vor nur gegen direkten Kauf im Spiel mit der Kronen-Echtgeldwährung oder indem ihr ein ESO-Plus-Abo abschließt. Dann habt ihr für 12,99 Euro für 30 Tage Zugang zu allen weiteren Inhalten im Spiel.

Wie sich Greymoor spielt und ob es sich überhaupt lohnt, könnt ihr womöglich leichter entscheiden, nachdem ihr unseren Anspielbericht zum großen 2020-Kapitel von The Elder Scrolls Online gelesen habt. Für unseren MeinMMO-Autor Jürgen Horn sind die düstere Stimmung und die verheerenden Events der Gramstürme die großen Highlights in Greymoor.