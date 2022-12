Macht mit beim ESO-Community-Event Tavernen & Geschichten und gewinnt Preise

In The Elder Scrolls Online gibt es bis Jahresende das Community-Event “Tavernen und Geschichten” sowie ein Gewinnspiel.

Was ist das für ein Event? Das Community-Event “Tavernen und Geschichten” ist ein Anlass, die sozialen Aspekte von The Elder Scrolls Online zu feiern. Dazu gibt es einen Kalender mit wöchentlichen Events, Community-Herausforderungen, Wettbewerben, Livestreams mit speziellen Gästen und ein Gewinnspiel. Einen Überblick über die Events gibt es hier

Unter den Events waren unter anderem Highlights wie eine virtuelle Tavernen-Tour zusammen mit Jörg Roth (aka Alea der Bescheidene) von der Band Saltatio Mortis oder eine Session mit den US-Musikern Matt Heafy (Leadsänger der Metal-Bands Trivium), Cristina Scabbia (Leadsängerin der Metal-Band Lacuna Coil) und der bekannten ESO-Bardin Malukah.

Großes Community-Event mit Gewinnspiel

Wie lang geht es? Das große Event “Tavernen und Geschichten” geht noch das ganze Jahr 2022. Ihr habt also noch Zeit, an den Ereignissen und dem Gewinnspiel teilzunehmen. Denn erst am 7. Januar 2023 um 05:59 Uhr MEZ endet der Teilnahmezeitraum.

Was gibt es zu gewinnen? Zusätzlich zu den Ereignissen im Rahmen des Events veranstalten die Entwickler noch ein großes Gewinnspiel. Darin könnt ihr eine spezielle ESO-Schatztruhe gewinnen. Das ist nicht etwa ein Ingame-Item, sondern eine echte Schatztruhe!

Die Kiste ist voll mit einer Menge Goodies rund um ESO und das aktuelle Kapitel “Vermächtnis der Bretonen”. Außerdem bekommt ihr noch einen Geschenkgutschein für den offiziellen Bethesda Gear Store. Ihr könnt die Truhe dann mit ESO-Merch füllen oder einfach eure privaten Schätze darin bunkern.

Wie kann man gewinnen? Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann nutzt den Link im Button hier. Dort müsst ihr euch nur anmelden und ihr seid mit einem Los im Pool, aus dem dann die Gewinner gekürt werden.

Solltet ihr noch mehr Lose für erhöhte Gewinnchancen haben wollen, dann könnt ihr euch im Spiel bis zu 10 weitere Gewinnchancen verdienen. Nachdem ihr euch für das Gewinnspiel angemeldet habt, könnt ihr im Spiel bei der Impresaria Ereignisscheine abgeben. Jeweils 5 Scheine ergeben ein Los.

Falls es euch an Scheinen mangelt: Das Neujahrsfest von The Elder Scrolls Online beginnt am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, um 16:00 Uhr MEZ. Es läuft bis Dienstag, den 3. Januar 2023, um 16:00 Uhr MEZ.

Wenn ihr teilnehmen möchtet, müsst ihr euch zunächst die Startquest für das Event, “Das Neujahrsfest”, holen, die ihr im Kronen-Shop im Spiel findet. Im Laufe des Events lernt ihr viel über die Bräuche von Tamriel und bekommt eine Menge Scheine. Das komplette Gewinnspiel geht noch bis zum 7. Januar 2023 um 05:59 Uhr MEZ.

So viel zum großen Community-Event “Tavernen und Geschichten” in The Elder Scrolls Online. Mehr zum finalen DLC des Jahres gibt es hier: 5 Gründe, warum ihr euch in ESO das Finale im DLC Firesong nicht entgehen lassen solltet