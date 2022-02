In ESO gibt es mit dem kommenden Update 33 ein umstrittenes Feature. Es soll ab dann accountweite Achievements geben. Doch was auf den ersten Blick gut klingt, gefällt bei weitem nicht allen Spielern des MMORPGs. Die wünschen sich eine Option, die aber von den Entwicklern nicht geteilt wird. Erfahrt hier alles zum Thema auf MeinMMO.

Was hat es mit dem neuen Feature auf sich? Im kommenden Update 33 soll ESO endlich ein Feature bekommen, das andere MMORPGs wie WoW schon lange haben. Es handelt sich um accountweite Achievements.

Das bedeutet, dass – wenn einer eurer Helden eine Errungenschaft meistert – alle anderen Helden eures Accounts diese Errungenschaft und damit verbundene Titel zeigen können.

Bisher musste man mühsam die Achievements, die man auf einem Helden wollte, auch mit diesem Helden extra abschließen, was gerade bei Accounts mit vielen Charakteren sehr viel Zeit gekostet hat.

Spieler lieben und hassen das neue Feature

Was sagen die Spieler dazu? Um also die Zugänglichkeit zu verbessern, will Entwickler ZeniMax die Achievements nun Account übergreifend machen. Doch das stößt auf Kritik. So beklagen Spieler, die bereits viele Stunden in Achievements bei ihren Twinks investiert haben, darüber, dass diese Arbeit jetzt sprichwörtlich für die Katz wäre.

Jeder hat jetzt dann alles. Und man kann nicht mal sehen, wer die Achievements früher mal hatte und wer nicht. Man sehe lediglich, welcher Held das Achievement zuerst errungen habe. Eine Verfechterin dieser Meinung ist übrigens unsere MeinMMO-Autorin Melli, die accountweite Achievements für eine miese Idee hält.

Andere Spieler im Forum von ESO sehen hier auch ein wichtiges Argument für den Wiederspielwert von ESO. Denn das Farmen von Achievements auf Twinks ist für einige ein wichtiger Grund, ESO zu spielen. Das würde dann einfach wegfallen.

Andere Spieler jedoch freuen sich über die Neuerung. So sagt User Vexen aus dem ESO-Forum:

Ich würde gerne die Möglichkeit haben, Titel, die ich mir verdient habe, für jeden beliebigen Charakter zu verwenden, aus welchem Grund auch immer ich das möchte. Als dies angekündigt wurde, kannte ich nicht eine einzige Person, die darüber verärgert war, und die Leute waren begeistert. Bitte nehmt nicht an, dass die zehn oder 20 Leute [die das Feature ablehnen] hier die Mehrheit sind.

Für viele Spieler, die sich ohnehin nicht die Arbeit gemacht hätten, Achievements zu grinden, ist dieses Feature wohl eine gute Idee, was wohl auch der Grund war, warum die Entwickler es überhaupt implementiert haben.

Spieler wollen die Wahl haben, aber die Entwickler sagen „Das bringt so nix“

Was wollen die Spieler als Lösung? Dennoch gibt es genug Spieler, die zwar dem ein- oder anderen Lager angehören, aber durchaus für einen Kompromiss sind. Denn – so die Spieler – wäre es doch kein Problem, das Feature einfach optional für jeden Charakter zu machen. Man könne doch einfach bei manchen Helden das Ding anschalten und bei anderen nicht?

Was sagen die Entwickler dazu? Doch auf diese Frage gibt ZeniMax eine klare Antwort. In einem FAQ zum neuen Feature schreibt Community Managerin Gina Bruno, dass man das nicht stückweise machen könne. Vielmehr sei das ein komplexer Vorgang, bei dem Datenbanken verschmolzen werden.

Daher könne man keine Ausnahmen machen und daher auch keine Option zum An- und Abschalten des Features bieten. Das würde alle Vorteile, die dies für die Performance im Spiel böte, zunichtemachen.

Es sieht also so aus, als wären die Entwickler hier nicht Willens, den Wünschen der Community zu entsprechen. Man muss wohl mit den accountweiten Achievements klarkommen, wenn sie am 14. März für die PC-Version ESO kommen.

Wie ist eure Meinung zu diesem Feature? Eine gute Idee oder ein großer Unfug? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

