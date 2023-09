„Das Auto hat ihn gekauft, nicht er das Auto“ – EliasN97 erklärt die Regeln für seinen 300.000-Euro-Lambo

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Wenn er sich erstmal an das Auto gewöhnt habe, werde der Streamer das mit der Sauberkeit ohnehin nicht mehr so ernst nehmen, mutmaßen hingegen manche Zuschauer.

Wie fallen die Reaktionen aus? Die sind in den Kommentaren unter dem Video eher gemischt. Einige können die Regeln gut nachvollziehen: Schließlich sei es sein Auto und er könne das nach seinem Ermessen handhaben. So behalte der Wagen auch seinen Wert – schließlich hatte EliasN97 erwähnt, dass er den Lamborghini auch als Investition sieht.

Nun hat der Twitch-Streamer seinen Wagen endlich in Besitz nehmen können. Auf YouTube zeigte EliasN97, wie er den Urus abholt und teilte erste Aufnahmen und Eindrücke. Auf TikTok kursiert zudem ein Clip, in dem er festlegt, wer alles im Auto mitfahren darf – und wer nicht.

Der Twitch -Streamer Elias “EliasN97” Nerlich (25) konnte nach langem Warten endlich seinen heiß ersehnten Lamborghini Urus in Empfang nehmen. Er hat strenge Regeln, wer in das Schmuckstück einsteigen darf.

