Witziges Easter-Egg in Dying Light 2 sorgt für tanzende Zombies

Im neuen Survival-Horror-Game Dying Light 2 sorgt ein kurioses Easter-Egg derzeit für Aufsehen in der Community. Es dreht sich dabei um einen Fußball, Feuerwerk und einen tanzenden Zombie. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Easter-Egg? Das kuriose Geheimnis versteckt sich auf einem verlassenen Fußballplatz in Dying Light 2. Dort könnt ihr, neben den üblichen verlassenen Gebäuden und Containern nämlich auch einen Fußball finden. Auch das Tor des Platzes ist noch halbwegs intakt.

Ihr könnt euch jetzt vermutlich denken, was passiert. Ihr müsst den Ball natürlich in das Tor kicken. Dafür müsst ihr ihn frontal vor dem Tor platzieren und dann mit eurer Tritt-Funktion das Runde in das Eckige befördern.

Seid ihr damit erfolgreich, löst das eine Art elektrisches Feuerwerk um das Tor herum aus. Das ist nicht nur rein optisch, sondern droppt euch sogar ein Schwert in das Tor, das ihr mitnehmen könnt.

Nehmt ihr dieses Schwert dann auf, erscheint ein großer Zombie und erschreckt euch. Es handelt sich dabei um eine Art Mini-Boss, aber nur vom ersten Eindruck her. Denn der Zombie fängt nach wenigen Sekunden an zu tanzen und bejubelt somit euer Tor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wo findet ihr das Tor? Das Tor befindet sich auf einer abgesperrten Ebene im Norden des Saint Joseph Krankenhauses. Dort könnt ihr euch dann auf den Fußballplatz begeben und findet den Ball vor, den ihr ins Tor kicken müsst.

Die Community feiert das versteckte Gimmick

Wie reagieren die Fans? Das Easter-Egg tauchte am Nachmittag des 22. Februars auf reddit auf und konnte innerhalb der ersten 6 Stunden bereits 216 Upvotes generieren. Das ist für das subreddit vergleichsweise viel.

In den Kommentaren feiern die User das Fußballspiel und wundern sich bereits darüber, wie viele versteckte Gimmicks noch in dem Survival-Horror-Spiel versteckt sind. Viele machen außerdem Witze darüber, wie man das Easter-Egg noch kurioser und ulkiger machen könnte.

So schreibt der User GalacticRabaut: “Anstatt alleine zu spielen, solltet ihr das einfach in der Nacht machen. Dann könnt ihr richtig viele Zombies anlocken und mit ihnen auf dem Platz Torjagd spielen.”

chunksofstuff ist begeistert: “Auf keinen Fall! Das ist einfach genial!”

sixyoutraitor ist ein wenig verwirrt und schreibt: “Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen?”

Petepeyote sagt einfach nur: “Das ist wunderschön”.

Habt ihr schon lustige Easter-Eggs in Dying Light 2 gefunden oder seid ihr eher in anderen Spielen unterwegs? Was haltet ihr von dem tanzenden Zombie und dem kleinen Feuerwerk über dem Tor? Oder denkt ihr, dass so etwas in einem Horror-Spiel nichts zu suchen hat und seid eher genervt von solchen Dingen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Dying Light 2 täuscht knallharte Überlebens-Realität vor, ist aber eigentlich total entspannt.