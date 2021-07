Entwickler ist sich sicher: „Filmemacher kommen angekrochen, wenn sie merken, wie toll Gaming ist“

Im neusten Spotlight der EA Play kamen etliche Indie-Entwickler zu Wort, die von EA gefördert werden. Einige von ihnen haben an bekannten Titeln gearbeitet und dabei über interessante Themen gesprochen – unter anderem darüber, wie sich Spiele und andere Medien verbinden.

Was ist das Tolle am Gaming? Die Entwickler und Chefs verschiedener Indie-Studios sind sich einig, dass Storytelling in Videospielen einer der wichtigsten Aspekte ist. Sie wollen Spielern eine Geschichte geben, die sie selbst erleben können.

Obwohl auch andere Medien ein solches Storytelling haben, sind sich viele Entwickler sicher, dass Spiele das besser herüberbringen können. Und wenn andere Medien das erst erkennen, würden Filmemacher sich auf das Thema Gaming stürzen:

Wenn du eine starke Vision hast, an die du glaubst […] werden die anderen Medien um uns herum, etwa die Filme, bald realisieren, wie wundervoll Storytelling im Gaming ist. Tatsächlich tun sie das schon langsam. […] Ich kenne das Film-Business, die kommen angekrochen, sobald sie merken, wie toll Gaming ist. Schlussendlich geht es darum, die Herzen der Menschen zu berühren. Josef Fares

Ob das jedoch so ohne Weiteres funktioniert, sei dahingestellt – einige der anderen Entwickler haben die Befürchtung, dass so etwa die Spiele-Entwicklung nachteilig beeinflusst werden könnte. Die meisten der Devs haben bereits Erfahrung mit anderen Medien oder kommen ursprünglich aus anderen Branchen der bildenden oder darstellenden Kunst.

Wer spricht da überhaupt? Das Interview selbst führt der Spiele-Kritiker Todd Martens von der LA Times. Im Interview geben die Chefs und Entwickler verschiedener Indie-Studios ihre Meinung zu den Themen ab. Sie alle sind dabei vereint unter dem Banner von EA Origins:

Josef Fares, Gründer von Hazelight (A Way Out, It Takes Two) und ursprünglich selbst Filmemacher

Olav Redmalm, Creative Director bei Zoink (Lost In Random), war früher Comic-Zeichner

Abubakar Salim, Mitbegründer von Silver Rain Studios (unangekündigtes Spiel), war früher Schauspieler und Produzent

Melissa Philips, Head of Studio bei Silver Rain Studios, hat Abschlüsse in Musik und Philosphie

Guha Bala, Präsident von Velan Studios (Knockout City)

Was ist EA Origins? Das Projekt wurde 2015 gegründet und vereint Indie-Studios unter dem Banner von EA. Der Konzern greift den Entwicklern dabei unter die Arme und hilft ihnen dabei, ihre Projekte und Ideen zu verwirklichen.



Dabei kamen viele bekannte und auch erfolgreiche Spiele wie A Way Out zustande. Eines der ersten Games der EA Originals war Unravel, ein Puzzle-Adventure von 2016.

Filme, Spiele und was sie voneinander lernen können

Was hat das mit Filmen und Co. zu tun? In vielen anderen Medien wie Musik oder Film wird ebenfalls eine Geschichte erzählt, welche Zuhörer oder Zuschauer erfahren sollen. Emotionen und Handlung spielen auch hier eine große Rolle.

Der Unterschied ist jedoch laut der Entwickler, dass Spiele interaktiv seien und Handlung erfordern, während andere Medien passiv wären. Es seien „vollkommen unterschiedliche Medien.“ Ein Drehbuch zu schreiben sei etwa etwas ganz anderes, als die Story für ein Spiel zu erschaffen. Trotzdem können sie viel voneinander lernen, meinen die Experten.

Spiele wie A Way Out aus dem Studio von Josef Fares zeigen gut, wie sich filmische und spielerische Elemente dennoch verbinden lassen. In A Way Out geht es um Häftlinge, die gemeinsam aus einem Gefängnis ausbrechen sollen.

Das Spiel hat keine Singleplayer-Option und kann nur im Koop gespielt werden. Das Gameplay besteht zumeist aus Quick-Time-Events und Stealth-Passagen, die oft unterbrochen werden von filmischen Szenen. Die Story hat ebenfalls mehrere Wendungen, sodass das Gefühl eines gespielten Films entsteht, den man nur zu einem gewissen Grad selbst lenken kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Test zu A Way Out von den Kollegen der GameStar.

Die Verbindung geht jedoch noch weiter. Immer mehr Spiele heuern echte Schauspieler an, wie etwa das kommende ARK 2, in dem Hollywood-Star Vin Diesel mitspielt. Und auch in die andere Richtung wird geforscht. Der Loot-Shooter Borderlands bekommt einen eigenen Film.

Hat das auch Nachteile? Die Entwickler erklären, dass es besonders früher oft problematisch war, Film und Spiel zu verbinden. Leute, die einen Film gesehen und dann das entsprechende Spiel dazu gespielt haben, hätten etwa eine falsche Vorstellung davon, was sie erwartet.

Melissa Philips hat sogar die Befürchtung, dass durch zu viele filmische Einflüsse die „Authentizität“ der Spiele-Studios gefährdet sei. Spielemacher hätten ihrer Ansicht nach viele Freiheiten, um auch verrückte Ideen umzusetzen. Je mehr Interesse anderer Industrien jedoch vorhanden wäre, desto schwerer werde es, solche Ideen auch umzusetzen.

Warum viele Koop-Games uns so fesseln

Spiele haben laut Josef Fares eine ganz andere Möglichkeit, Geschichten zu erzählen als Filme, nämlich indem sie Gameplay-Elemente nutzen. In It Takes Two etwa geht es um ein Paar, welches in einer Beziehungskrise steckt.

Im Koop müsst ihr verschiedene Rätsel lösen und euch gegenseitig unterstützen, wobei ihr die Level nur meistern könnt, wenn ihr zusammenarbeitet. Das Gameplay selbst ist also schon eine Metapher für die Geschichte, die das Spiel erzählt – und die Idee von It Takes Two kommt äußerst gut an.

Natürlich sollten solche Elemente aber auch passen, wie Guha Bala anmerkt. Eine Liebesgeschichte mit Shooter-Mechaniken würde als ernstgemeintes Spiel vermutlich nicht gut ankommen.